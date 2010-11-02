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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6337633863396340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:19

Alfa_Bank

я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.

Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)

Скриншоты:

https://monosnap.com/image/htlLscEq3ZIh ... O9OLxnPFEY

https://monosnap.com/image/Hz6Pls77sXxu ... RP6xP4WbTk

https://monosnap.com/image/SBba9NzabTnG ... fapg161mxi

https://monosnap.com/image/XeV3gsHlRUOw ... lnza0HZPR7
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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