я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.
Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:19
Alfa_Bank
я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.
Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)
Скриншоты:
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:00
Мне тоже двойные не пришли. Печально. Но по обычной (не двойной) ставке всё совпадает до копейки. Видимо, вы в расчетах чего-то не учли, потому что у вас разница больше, чем в 2 раза. Но почему двойной ставки нет - это придётся выяснять.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:02
По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
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