RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6337633863396340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:19

Alfa_Bank

я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.

Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)

Скриншоты:

https://monosnap.com/image/htlLscEq3ZIh ... O9OLxnPFEY

https://monosnap.com/image/Hz6Pls77sXxu ... RP6xP4WbTk

https://monosnap.com/image/SBba9NzabTnG ... fapg161mxi

https://monosnap.com/image/XeV3gsHlRUOw ... lnza0HZPR7
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 22.12.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:00

Мне тоже двойные не пришли. Печально. Но по обычной (не двойной) ставке всё совпадает до копейки. Видимо, вы в расчетах чего-то не учли, потому что у вас разница больше, чем в 2 раза. Но почему двойной ставки нет - это придётся выяснять.
M-Audio
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 23.03.11
Подякував: 225 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:02

  proftpd66 написав:Alfa_Bank

я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.

Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)

Скриншоты:

https://monosnap.com/image/htlLscEq3ZIh ... O9OLxnPFEY

https://monosnap.com/image/Hz6Pls77sXxu ... RP6xP4WbTk

https://monosnap.com/image/SBba9NzabTnG ... fapg161mxi

https://monosnap.com/image/XeV3gsHlRUOw ... lnza0HZPR7

По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:10

proftpd66
во первых кешбек считают по дате проводки а не по дате покупки
а во вторых будет печально если из-за вот тех пополнений алла скажет что вы покупали за свои.
mephala
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 07.04.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:23

  mephala написав:proftpd66
во первых кешбек считают по дате проводки а не по дате покупки
а во вторых будет печально если из-за вот тех пополнений алла скажет что вы покупали за свои.


в моно считает в день проведения. Алла будут рожать платеж 10 дней????

тогда будем констатировать факт что алла не платит :)

будем тогда бетонировать. Что же еще делать? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 05 лис, 2018 22:56, всього редагувалось 2 разів.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 22.12.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:32

  Alfa_Bank написав: clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями? https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

Если да. То, перевыпуск возможен или нет?

И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.

P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".
clk
 
Повідомлень: 47
З нами з: 31.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:36

  M-Audio написав:Мне тоже двойные не пришли. Печально. Но по обычной (не двойной) ставке всё совпадает до копейки. Видимо, вы в расчетах чего-то не учли, потому что у вас разница больше, чем в 2 раза. Но почему двойной ставки нет - это придётся выяснять.

Если не пришёл двойной кишмиш, то проблема в бонусном модуле - скорее всего он не был корректно подключён. Обратитесь к Виктории, она потормошит кого надо и в следующем месяце вы всё получите, с этим у аллы проблем нет
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:39

Re: Альфа-Банк

  Кассандра написав:, с этим у аллы проблем нет


в Алли все без проблем
якщо Вікторія копне в дупу кого треба
а якщо вона змотається на море у відпустку? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3342
З нами з: 01.06.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:50

  clk написав:
  Alfa_Bank написав: clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями? https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

Если да. То, перевыпуск возможен или нет?

И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.

P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".

Alfa_Bank и шо там у пенсов? а то две ссыли на погорелых.Хай смузист их расчленит.

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1776
З нами з: 03.12.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6337633863396340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1343, 1344, 1345
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13444 2589548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 23:40
Михалыч
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3239, 3240, 3241
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32401 4013061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 22:48
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 408, 409, 410
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4097 564012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 20:36
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13445)
05.11.2018 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.