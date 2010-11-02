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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:00
Мне тоже двойные не пришли. Печально. Но по обычной (не двойной) ставке всё совпадает до копейки. Видимо, вы в расчетах чего-то не учли, потому что у вас разница больше, чем в 2 раза. Но почему двойной ставки нет - это придётся выяснять.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:02
По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:10
proftpd66
во первых кешбек считают по дате проводки а не по дате покупки
а во вторых будет печально если из-за вот тех пополнений алла скажет что вы покупали за свои.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:23
в моно считает в день проведения. Алла будут рожать платеж 10 дней????
тогда будем констатировать факт что алла не платит
будем тогда бетонировать. Что же еще делать?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 05 лис, 2018 22:56, всього редагувалось 2 разів.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:32
Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями?
Если да. То, перевыпуск возможен или нет?
И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.
P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:36
Если не пришёл двойной кишмиш, то проблема в бонусном модуле - скорее всего он не был корректно подключён. Обратитесь к Виктории, она потормошит кого надо и в следующем месяце вы всё получите, с этим у аллы проблем нет
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:39
Re: Альфа-Банк
в Алли все без проблем
якщо Вікторія копне в дупу кого треба
а якщо вона змотається на море у відпустку?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:50
Alfa_Bank и шо там у пенсов? а то две ссыли на погорелых.Хай смузист их расчленит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:56
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 06 лис, 2018 00:39
Карта Travel
Вчера видел рекламу карты Travel от Альфы. Что это за карта и где ее тарифы?
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