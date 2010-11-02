Esq написав:Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Это еще хорошо, что карту не заблокировали, как у меня было на ОККО, сутки не мог вопользоваться и тоже без каких-либо уведомлений. Тут писал об этом несколько недель назад, оф. пред обещала разобраться, но до сих пор ни ответа, ни привета. В чате и по телефону мне отвечали точно также.
Кто может точно рассказать, как рассчитываются кэшбек по карте Максимум? Согласно моим подсчетам никогда не совпадало еще с момента получения карты. Или где есть четко описанные правила рассчета, на офсайте не могу найти. Может где-то это уже обсуждалось, можете тыкнуть носом?
По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Первый скриншот. 26 число. Самые первые покупки.
$97+$129+$85+$142 = $453
$453*28.25 = 12.774грн, 4% - это 510.96 грн
Flamingo написав:Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек.
200грн за численно по ним. А других нету. Значит эти живые.
Flamingo написав:Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Это хорошо, хотя дело не в этом. НО Почему про это не написано было в начале про кешбэк?
Мне в принципе все равно, потому что не было больше никаких свободных карт с кешбэком.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
anikola13 написав:Вчера видел рекламу карты Travel от Альфы. Что это за карта и где ее тарифы?
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anikola13 написав:Вчера видел рекламу карты Travel от Альфы. Что это за карта и где ее тарифы?
Гаряча новина для усіх, хто не уявляє свого життя без подорожей: сьогодні у нашому картковому меню з’явилася нова, смачна пропозиція – кредитна картка Travel. Що це таке і з чим її “їдять”? ✔️ 1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень; ✔️ 2 візити на рік до бізнес-залів LoungeKeу по всьому світу; ✔️ знижка 50% на поїздки до/з аеропортів «Бориспіль» та «Київ»; ✔️ конс'єрж-сервіс 24/7; ✔️ ніяких комісій за конвертацію валюти, при розрахунках за кордоном; ✔️ розстрочка під 0,01% на 12 міс.; ✔️ пільговий період 55 днів; ✔️ кредитні канікули двічі на рік.
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