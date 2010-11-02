По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Первый скриншот. 26 число. Самые первые покупки.
$97+$129+$85+$142 = $453
$453*28.25 = 12.774грн, 4% - это 510.96 грн
Flamingo написав:Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек.
200грн за численно по ним. А других нету. Значит эти живые.
Flamingo написав:Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.
Это хорошо, хотя дело не в этом. НО Почему про это не написано было в начале про кешбэк?
Мне в принципе все равно, потому что не было больше никаких свободных карт с кешбэком.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847