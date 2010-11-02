RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6338633963406341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:52

  Esq написав:Удивляюсь в какое днище превращается банк.

Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.

Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".

Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?

У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.

Позорище!

http://i.imgur.com/8mTOPMx.png


Это еще хорошо, что карту не заблокировали, как у меня было на ОККО, сутки не мог вопользоваться и тоже без каких-либо уведомлений. Тут писал об этом несколько недель назад, оф. пред обещала разобраться, но до сих пор ни ответа, ни привета.
В чате и по телефону мне отвечали точно также.
Todes
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:05

Кэшбэк по карте Максимум

Кто может точно рассказать, как рассчитываются кэшбек по карте Максимум? Согласно моим подсчетам никогда не совпадало еще с момента получения карты. Или где есть четко описанные правила рассчета, на офсайте не могу найти. Может где-то это уже обсуждалось, можете тыкнуть носом?
Todes
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:08

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Alfa_Bank

я карту получил 25 числа, потратил >18к грн до конца месяца.

Cashback - 4% для новых клиентов.
Cashback пришел - 200грн. Но должен был быть 770грн. Но не 200грн. (максимум 500 - знаю)

Скриншоты:

https://monosnap.com/image/htlLscEq3ZIh ... O9OLxnPFEY

https://monosnap.com/image/Hz6Pls77sXxu ... RP6xP4WbTk

https://monosnap.com/image/SBba9NzabTnG ... fapg161mxi

https://monosnap.com/image/XeV3gsHlRUOw ... lnza0HZPR7

По Вашим скринам, честно говоря трат на 18 кГрн не видно. Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек. Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.



Первый скриншот. 26 число. Самые первые покупки.

$97+$129+$85+$142 = $453

$453*28.25 = 12.774грн, 4% - это 510.96 грн


  Flamingo написав:Надо смотреть по каким МСС проходили траты - вдруг они не подпадают под кэшбек.

200грн за численно по ним. А других нету. Значит эти живые.

  Flamingo написав:Кроме того примите во внимание, что проведенные в последние 2 дня траты - проведутся уже следующим месяцем, соответсвено и кэшбек по ним тоже войдет уже в ноябрь.


Это хорошо, хотя дело не в этом. НО Почему про это не написано было в начале про кешбэк?

Мне в принципе все равно, потому что не было больше никаких свободных карт с кешбэком.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 22.12.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:25

  anikola13 написав:Вчера видел рекламу карты Travel от Альфы. Что это за карта и где ее тарифы?

​Гаряча новина для усіх, хто не уявляє свого життя без подорожей: сьогодні у нашому картковому меню з’явилася нова, смачна пропозиція – кредитна картка Travel.
Що це таке і з чим її “їдять”?
✔️ 1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;
✔️ 2 візити на рік до бізнес-залів LoungeKeу по всьому світу;
✔️ знижка 50% на поїздки до/з аеропортів «Бориспіль» та «Київ»;
✔️ конс'єрж-сервіс 24/7;
✔️ ніяких комісій за конвертацію валюти, при розрахунках за кордоном;
✔️ розстрочка під 0,01% на 12 міс.;
✔️ пільговий період 55 днів;
✔️ кредитні канікули двічі на рік.

Не зволікай, замовляй!
goo.gl/kGdE1i

P.S. доречі, доставка картки - безкоштовна!
Vorlon
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 14.06.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:44

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:Вчера видел рекламу карты Travel от Альфы. Что это за карта и где ее тарифы?

​Гаряча новина для усіх, хто не уявляє свого життя без подорожей: сьогодні у нашому картковому меню з’явилася нова, смачна пропозиція – кредитна картка Travel.
Що це таке і з чим її “їдять”?
✔️ 1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;
✔️ 2 візити на рік до бізнес-залів LoungeKeу по всьому світу;
✔️ знижка 50% на поїздки до/з аеропортів «Бориспіль» та «Київ»;
✔️ конс'єрж-сервіс 24/7;
✔️ ніяких комісій за конвертацію валюти, при розрахунках за кордоном;
✔️ розстрочка під 0,01% на 12 міс.;
✔️ пільговий період 55 днів;
✔️ кредитні канікули двічі на рік.

Не зволікай, замовляй!
goo.gl/kGdE1i

P.S. доречі, доставка картки - безкоштовна!

8.1 Обслуговування основної картки в рамках розрахункових операцій, в рік 150 грн.
8.1.1 Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості на
кінець Розрахункового періоду) 150 грн.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 20.01.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:06

ol_zy https://alfabank.ua/travelcard/index.html
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 14.06.12
Подякував: 506 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6338633963406341
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1345, 1346, 1347
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13462 2591864
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 08:59
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3239, 3240, 3241
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32403 4013461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 01:06
mustbe
Банк Глобус 1 ... 408, 409, 410
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4097 564096
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 20:36
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13463)
06.11.2018 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.