|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:19
В очередной раз не смог рассчитаться через OKKOPay (кредитка Максимум) на АЗС. Через карту другого банка всё прошло успешно.
-
DIRQL
-
-
- Повідомлень: 341
- З нами з: 22.04.11
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:20
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:22
Oktawa написав:
Подскажите, на покупки в супермаркете Метро кредитной картой есть кэшбек ? Интересуют канцтовары (бумага, файлы и пр.)
По Максимке 2% и не больше 500 грн. грязными т. е. с них ещё и налог возьмут.
Можно ещё другими картами, кешью заработать, но там условия начисления и использования намного сложнее.
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.
С тас2ю никак, с Портмоне должно пустить, но потом Альфа лочит карту.
Звоните в поддержку.
Востаннє редагувалось Фантом
в Вів 06 лис, 2018 11:27, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:25
1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;
нигде не написано, что потом с этими баллами можно делать и на что менять
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:29
Seva написав:
1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;
нигде не написано, что потом с этими баллами можно делать и на что менять
Ну і яка ціна бала в грн цікаво знати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26071
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:32
Фантом написав:
Звоните в поддержку.
В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:36
Andrew75 написав: Фантом написав:
Звоните в поддержку.
В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?
Альфы, заодно и узнаете в блоке карта или нет, потому что в МАБе такой информации нет.
Кстати, если карту разблокируют, то после очередной оплаты в Портмоне её снова заблочат.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:42
Фантом написав: Oktawa написав:
Подскажите, на покупки в супермаркете Метро кредитной картой есть кэшбек ? Интересуют канцтовары (бумага, файлы и пр.)
По Максимке 2% и не больше 500 грн. грязными т. е. с них ещё и налог возьмут.
Можно ещё другими картами, кешью заработать, но там условия начисления и использования намного сложнее. Спасибо вам большое. У меня 1 месяц карта, должен быть двойной кэшбек. Просто на горячей линии сказали должен быть какой-то код на терминале «продукты»
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.
С тас2ю никак, с Портмоне должно пустить, но потом Альфа лочит карту.
Звоните в поддержку.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:44
Oktawa В Метро на терминале мсс код - продукты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:45
Фантом написав: Andrew75 написав: Фантом написав:
Звоните в поддержку.
В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?
Альфы, заодно и узнаете в блоке карта или нет, потому что в МАБе такой информации нет.
Кстати, если карту разблокируют, то после очередной оплаты в Портмоне её снова заблочат.
Спасибо за помощь.
Как-то слишком всё это хлопотно.
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13491
|2594948
|
|
|51
|15578
|
|
|4098
|564217
|
Вів 06 лис, 2018 12:38
Banki
|