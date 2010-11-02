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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63406341634263436344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:19

Re: Альфа-Банк

В очередной раз не смог рассчитаться через OKKOPay (кредитка Максимум) на АЗС. Через карту другого банка всё прошло успешно.
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:20

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:22

  Oktawa написав:Подскажите, на покупки в супермаркете Метро кредитной картой есть кэшбек ? Интересуют канцтовары (бумага, файлы и пр.)

По Максимке 2% и не больше 500 грн. грязными т. е. с них ещё и налог возьмут.
Можно ещё другими картами, кешью заработать, но там условия начисления и использования намного сложнее.

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.

С тас2ю никак, с Портмоне должно пустить, но потом Альфа лочит карту.
Звоните в поддержку.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 06 лис, 2018 11:27, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:25

1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;

нигде не написано, что потом с этими баллами можно делать и на что менять
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:29

  Seva написав:
1 ₴ = 5 балів мандрівника, щомісячне нарахування без жодних обмежень;

нигде не написано, что потом с этими баллами можно делать и на что менять

Ну і яка ціна бала в грн цікаво знати?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:32

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Звоните в поддержку.

В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:36

  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Звоните в поддержку.

В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?

Альфы, заодно и узнаете в блоке карта или нет, потому что в МАБе такой информации нет.
Кстати, если карту разблокируют, то после очередной оплаты в Портмоне её снова заблочат.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:42

  Фантом написав:
  Oktawa написав:Подскажите, на покупки в супермаркете Метро кредитной картой есть кэшбек ? Интересуют канцтовары (бумага, файлы и пр.)

По Максимке 2% и не больше 500 грн. грязными т. е. с них ещё и налог возьмут.
Можно ещё другими картами, кешью заработать, но там условия начисления и использования намного сложнее. Спасибо вам большое. У меня 1 месяц карта, должен быть двойной кэшбек. Просто на горячей линии сказали должен быть какой-то код на терминале «продукты»

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, как с кредитки Альфы телефон Киевстара оплатить? Платёж не идёт ни с сайта Киевстара, ни с Тас2Ю, ни с Портмоне.

С тас2ю никак, с Портмоне должно пустить, но потом Альфа лочит карту.
Звоните в поддержку.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:44

Oktawa В Метро на терминале мсс код - продукты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:45

  Фантом написав:
  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Звоните в поддержку.

В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?

Альфы, заодно и узнаете в блоке карта или нет, потому что в МАБе такой информации нет.
Кстати, если карту разблокируют, то после очередной оплаты в Портмоне её снова заблочат.

Спасибо за помощь.
Как-то слишком всё это хлопотно.
Andrew75
 
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