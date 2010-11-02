Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, можете розтлумачити слоган розстрочка під 0,01% на 12 міс.; по Тревел?
Там обычная рассрочка под капотом.
Процент по кредиту и правда 0.01% Про ежемесячную мзду в 1.8% от суммы скромно умалчивают на рекламных материалах, но пишут под капотом в ссылке
2. максимальний строк, на який надається кредит становить 12 місяців. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою «Моментальна розстрочка на карту», реальна річна процента ставка становить від 21,61% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, то орієнтовна реальна річна процента ставка по кредиту становить 68,79% річних. Сукупна вартість кредиту (враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної кредитної лінії, сукупна вартість розрахована на прикладі). ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.06.2018 р. В Розрахунковому періоді Ви використали 8 000 грн. для оплати за товари та послуги в торгівельній мережі. В разі, якщо Ви не повернули всю заборгованість протягом пільгового періоду і погашаєте заборгованість щомісячно рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість кредиту складуть: Строк внесення платежу: до 24 числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картки; Сума щомісячного платежу: 958 грн.; Орієнтовна реальна процента ставка, 68,79 % в рік. Абсолютне значення подорожчання кредиту: 290 грн./ в місяць
Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный. Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.
И на практике это заявление помогло кому-то?
Так, були пости що помічне.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
WachtAmRhein написав:Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?
WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.
Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"
Andrew75 написав:И на практике это заявление помогло кому-то?
Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально. Изипей блока нет.
А после отключения фродмониторинга пополнение мобилки через Тас2Ю должно пойти?
Нет. Там не фрод, там уже «особенность» процессинга от Аллы и её «талантливейших» айтишников. Если в двух словах, во время оплаты, Тазик спрашивает, есть у Аллы 3Д или нет, Алла говорит есть, хотя его нет. Тазик посылает запрос и он уходит в никуда.
Жерминаль написав:Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально. Изипей блока нет.
Да. Изю вроде исключили из «непроверенных» сайтов. По Портмоне как повезёт. Могут и сразу залочить. Тут кто-то писал, что после пару разблокировок по телефону, карту заблокировали так что пришлось её перевыпускать в отделении.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 06 лис, 2018 12:53, всього редагувалось 2 разів.