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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6341634263436344>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, можете розтлумачити слоган
розстрочка під 0,01% на 12 міс.; по Тревел?


Там обычная рассрочка под капотом.

Процент по кредиту и правда 0.01%
Про ежемесячную мзду в 1.8% от суммы скромно умалчивают на рекламных материалах, но пишут под капотом в ссылке

2. максимальний строк, на який надається кредит становить 12 місяців. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску. Якщо Клієнт скористався: а) програмою «Моментальна розстрочка на карту», реальна річна процента ставка становить від 21,61% річних; б) відновлювальною кредитною лінією, то орієнтовна реальна річна процента ставка по кредиту становить 68,79% річних. Сукупна вартість кредиту (враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної кредитної лінії, сукупна вартість розрахована на прикладі). ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.06.2018 р. В Розрахунковому періоді Ви використали 8 000 грн. для оплати за товари та послуги в торгівельній мережі. В разі, якщо Ви не повернули всю заборгованість протягом пільгового періоду і погашаєте заборгованість щомісячно рівними частинами впродовж 12 місяців, платежі та вартість кредиту складуть: Строк внесення платежу: до 24 числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картки; Сума щомісячного платежу: 958 грн.; Орієнтовна реальна процента ставка, 68,79 % в рік. Абсолютне значення подорожчання кредиту: 290 грн./ в місяць
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:48

  Andrew75 написав:
  Фантом написав:
  Andrew75 написав:В поддержку Альфы или Портмоне? Это помогает?

Альфы, заодно и узнаете в блоке карта или нет, потому что в МАБе такой информации нет.
Кстати, если карту разблокируют, то после очередной оплаты в Портмоне её снова заблочат.

Спасибо за помощь.
Как-то слишком всё это хлопотно.

Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:50

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.

И на практике это заявление помогло кому-то?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:53

  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.

И на практике это заявление помогло кому-то?

Так, були пости що помічне.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:54

  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.

И на практике это заявление помогло кому-то?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4489539#p4489539
Вроде да.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:30

  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.

И на практике это заявление помогло кому-то?


Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально.
Изипей блока нет.
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:35

  clk написав:
  Alfa_Bank написав: clk, добрый день. Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями? https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

Если да. То, перевыпуск возможен или нет?

И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.

P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".

ОФ Пред, прошу ответить по существу...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:36

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Bank написав:
  WachtAmRhein написав:Офпред, у меня проблема, ввел в Египте в банкомате по ЭКО неправильный пин 3 раза (перепутал с комфортом), звонил ваш финмон, но телефона с собой не было. Карта *2307. Можно ли сделать чтобы карта заработала без лишних звонков мне. Вы ж меня знаете, допидентификация не потребуется?

WachtAmRhein, добрый день. Здесь помочь не могу. Идентификация необходима.



Хотелось бы услышать чуть более развернутый ответ на вопрос: "Что мне делать?"

При краже карты за рубежом я звонил на скайп alfabank_ua и обращался письменно на адреса ccd@alfabank.kiev.ua и sos@alfabank.kiev.ua с обоих отвечали
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:37

  Жерминаль написав:
  Andrew75 написав:
  Фантом написав:Вот такой у Альфы антифрод бестолковый и беспощадный.
Можно написать заявление в отделении, на отключение фродмониторинга. Но я не помню как, может форумчане подскажут.

И на практике это заявление помогло кому-то?


Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально.
Изипей блока нет.

А после отключения фродмониторинга пополнение мобилки через Тас2Ю должно пойти?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:45

  Andrew75 написав:
  Жерминаль написав:
  Andrew75 написав:И на практике это заявление помогло кому-то?


Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально.
Изипей блока нет.

А после отключения фродмониторинга пополнение мобилки через Тас2Ю должно пойти?

Нет. Там не фрод, там уже «особенность» процессинга от Аллы и её «талантливейших» айтишников.
Если в двух словах, во время оплаты, Тазик спрашивает, есть у Аллы 3Д или нет, Алла говорит есть, хотя его нет. Тазик посылает запрос и он уходит в никуда.

  Жерминаль написав:Если портмоне карту блокируют. На гарячку блок снять,дальше в этот день все операции через портмоне пройдут нормально.
Изипей блока нет.


Да. Изю вроде исключили из «непроверенных» сайтов. По Портмоне как повезёт. Могут и сразу залочить. Тут кто-то писал, что после пару разблокировок по телефону, карту заблокировали так что пришлось её перевыпускать в отделении.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 06 лис, 2018 12:53, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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