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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6341634263436344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:48

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Це відколи таке погіршення?

карты ФГВФЛ есть двух типов:
старый тип : Карта для виплат від ФГВФО
новый тип: Пакет послуг Комфорт ФГВФО
  Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Все звучит красиво, только у нас в семье еще со времен выплат по Дельта банку у 3 людей "Пакет послуг Комфорт ФГВФО", с одинаковым типом именных карт с одинаковым сроком действия 10/18, из которых 2 были перевыпущены банком автоматически (без единого обращения!) и доставлены доблестной Укрпочтой в руки по домашнему адресу лично под подпись, а 3-й человек (пенсионер!) уже несколько недель слушает унылые сказки от остывшей линии, что сделать ничего нельзя и нужно ехать в отделение за 15 км от места жительства и менять пакет на спонсорский Ультра или обычный Комфорт. Как минимум бардак, хотя больше похоже на кашель Лаврова. :evil:
Востаннє редагувалось pharus в Вів 06 лис, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Фантом постоянно пользуюсь Портмоне, никто ничего не блокирует. Что я делаю неправильно?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:52

  pharus написав:еще со времен выплат по Дельта банку у 3 людей "Пакет послуг Комфорт ФГВФО"

Разве Альфа была агентом по выплатам Дельты? :?
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:08

  sola написав:
  pharus написав:еще со времен выплат по Дельта банку у 3 людей "Пакет послуг Комфорт ФГВФО"

Разве Альфа была агентом по выплатам Дельты? :?
Не помню уже точно, но карта прошла уже 2-й первыпуск по завершению срока действия. Пенсионера было трудно куда-либо сагитировать перейти получать пенсию с привычного Привата, вот с Дельтой этот номер удался в свое время. В Альфу, если бы не выплаты из фонда - так просто не затянул бы :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:21

pharus
а почему нельзя сделать скрин подтверждающий что у вас правильный пакет и обратится к офпреду прямо в личку?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:25

Re: Альфа-Банк

подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
anis
 
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