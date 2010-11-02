Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Це відколи таке погіршення?
карты ФГВФЛ есть двух типов: старый тип : Карта для виплат від ФГВФО новый тип: Пакет послуг Комфорт ФГВФО
Alfa_Bank написав:Перевыпуск старой карты ФГВФЛ возможен только на Comfort cо стандартными условиями.
Все звучит красиво, только у нас в семье еще со времен выплат по Дельта банку у 3 людей "Пакет послуг Комфорт ФГВФО", с одинаковым типом именных карт с одинаковым сроком действия 10/18, из которых 2 были перевыпущены банком автоматически (без единого обращения!) и доставлены доблестной Укрпочтой в руки по домашнему адресу лично под подпись, а 3-й человек (пенсионер!) уже несколько недель слушает унылые сказки от остывшей линии, что сделать ничего нельзя и нужно ехать в отделение за 15 км от места жительства и менять пакет на спонсорский Ультра или обычный Комфорт. Как минимум бардак, хотя больше похоже на кашель Лаврова.
Востаннє редагувалось pharus в Вів 06 лис, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus написав:еще со времен выплат по Дельта банку у 3 людей "Пакет послуг Комфорт ФГВФО"
Разве Альфа была агентом по выплатам Дельты?
Не помню уже точно, но карта прошла уже 2-й первыпуск по завершению срока действия. Пенсионера было трудно куда-либо сагитировать перейти получать пенсию с привычного Привата, вот с Дельтой этот номер удался в свое время. В Альфу, если бы не выплаты из фонда - так просто не затянул бы
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.