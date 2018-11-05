Alfa_Bank написав:
Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.
Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30
Вот, так называемый, первый ответ:
Альфа-Банк
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41
Re: Альфа-Банк
Шановний оф.представник ось таку картинку я бачу щоразу від ранку при бажанні змінити термін розстрочкт,щоб встигнути до нових умов, прохання розібратися!!!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50
Альфа друга після ПБ по депозитному накопиченню населення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58
Третий раз спрашиваю...
Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями?
Если да. То, перевыпуск возможен или нет?
И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.
P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".
Прошу ответить по существу...
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:03
Сlk, терміново відкривайте рахунок в ВТБ на 10 грн, може повезе нового погорільця відкрити.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:05
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:09
lel
по рассрочке с 09.11
У меня РД 12 число, оформлю рассрочку 13.11
1,8% возьмут 12.12? Или 12.01.19г?
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