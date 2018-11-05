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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6342634363446345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30

Вот, так называемый, первый ответ:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?

8 ноября в 23:59?

Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.

Альфа-Банк
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41

Re: Альфа-Банк

Шановний оф.представник ось таку картинку я бачу щоразу від ранку при бажанні змінити термін розстрочкт,щоб встигнути до нових умов, прохання розібратися!!!Зображення
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50

Альфа друга після ПБ по депозитному накопиченню населення

https://minfin.com.ua/ua/2018/11/06/35518891/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58

Третий раз спрашиваю...

Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями? https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

Если да. То, перевыпуск возможен или нет?

И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.

P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".

Прошу ответить по существу...
clk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:03

Сlk, терміново відкривайте рахунок в ВТБ на 10 грн, може повезе нового погорільця відкрити. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:05

  Квесторе_поверніться написав:Сlk, терміново відкривайте рахунок в ВТБ на 10 грн, може повезе нового погорільця відкрити. :)

Значит, пусть пишут "ніззя", тогда бегу в ВеТеБе открывать самый дешевый "счет"..)
clk
 
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