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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6343634463456346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:06

romanauscas
Cпасибо. Я так понимаю, если погасить всю сумму по рассрочке до 12.01 то и комисс 1,8% не возьмут?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:18

  IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак

Самое страшное, что я никогда не был программером.

P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.

Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdie

Не позволяйте постернако-плякам творить зло!
Востаннє редагувалось oleksiy_posternak в Вів 06 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
oleksiy_posternak
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19

  mephala написав:Честно говоря у меня когнитивный диссонанс
допустим я купил днем 8го числа покупку и мне пришло предложение на рассрочку и я тут же согласился. все это произошло до конца дня 8го числа. Естественно такая покупка проведется уже 12го числа.
с одной стороны я пролетаю мимо рассрочки так как
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
но с другой стороны
последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59

так все же отсечение идет по предложению рассрочки или проведению покупки по счету?

После 21.00 08.11.18 предложения рассрочки по старым условиям не придут. Подтвердить предложение нужно до 23.59 08.11.18
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19

  greenozon написав:Альфа друга після ПБ по депозитному накопиченню населення

https://minfin.com.ua/ua/2018/11/06/35518891/

Называйте вещи своими именами. Это прирост за 3 квартал, причина - миграция с Укрсоца. А на самом деле 6 ярдов оттока.
"Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк."
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:26

  oleksiy_posternak написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак

Самое страшное, что я никогда не был программером.

P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.

Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdie

Не позволяйте постернако-плякам творить зло!

Ой, Льох, Льоха, з тобою тут так пльохо! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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