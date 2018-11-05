romanauscas
Cпасибо. Я так понимаю, если погасить всю сумму по рассрочке до 12.01 то и комисс 1,8% не возьмут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:06
romanauscas
Cпасибо. Я так понимаю, если погасить всю сумму по рассрочке до 12.01 то и комисс 1,8% не возьмут?
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:18
Самое страшное, что я никогда не был программером.
P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.
Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdie
Не позволяйте постернако-плякам творить зло!
Востаннє редагувалось oleksiy_posternak в Вів 06 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19
После 21.00 08.11.18 предложения рассрочки по старым условиям не придут. Подтвердить предложение нужно до 23.59 08.11.18
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19
Называйте вещи своими именами. Это прирост за 3 квартал, причина - миграция с Укрсоца. А на самом деле 6 ярдов оттока.
"Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк."
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:26
Ой, Льох, Льоха, з тобою тут так пльохо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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