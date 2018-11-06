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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:06
romanauscas
Cпасибо. Я так понимаю, если погасить всю сумму по рассрочке до 12.01 то и комисс 1,8% не возьмут?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:18
IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак
Самое страшное, что я никогда не был программером.
P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.
Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua
, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdieНе позволяйте постернако-плякам творить зло!
Востаннє редагувалось oleksiy_posternak
в Вів 06 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
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oleksiy_posternak
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19
mephala написав:
Честно говоря у меня когнитивный диссонанс
допустим я купил днем 8го числа покупку и мне пришло предложение на рассрочку и я тут же согласился. все это произошло до конца дня 8го числа. Естественно такая покупка проведется уже 12го числа.
с одной стороны я пролетаю мимо рассрочки так какПо новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
но с другой стороны последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59
так все же отсечение идет по предложению рассрочки или проведению покупки по счету?
После 21.00 08.11.18 предложения рассрочки по старым условиям не придут. Подтвердить предложение нужно до 23.59 08.11.18
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bbc_80
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:19
Называйте вещи своими именами. Это прирост за 3 квартал, причина - миграция с Укрсоца. А на самом деле 6 ярдов оттока.
"Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк."
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:26
oleksiy_posternak написав: IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак
Самое страшное, что я никогда не был программером.
P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.
Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua
, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdieНе позволяйте постернако-плякам творить зло!
Ой, Льох, Льоха, з тобою тут так пльохо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:30
Alfa_Bank написав: Todes написав: Esq написав:
Удивляюсь в какое днище превращается банк.
Карте на заправке ко-брендингового партнера WOG, зарегистрированная в их приложении. Карта используется не первый раз в таком сценарии, да и я не первый раз заправляюсь именно в том месте.
Банк тупо молча отказывает в авторизации, как оказывается, из-за "признаков несанкционированной операции".
Ну ладно уже не позвонили как раньше - пускай. Но даже СМС не прислали, что, дескать, неудачное списание. Пуши "бесплатные", казалось бы, для чего то банк изобрёл? И даже пуш не прислал. Хотя с каких, вообще, делов отказ?
У меня уже заправочный пистолет в баке, а предлагаемое решение проблемы банка: попробуйте позже или в другом месте.
Позорище!http://i.imgur.com/8mTOPMx.png
Это еще хорошо, что карту не заблокировали, как у меня было на ОККО, сутки не мог вопользоваться и тоже без каких-либо уведомлений. Тут писал об этом несколько недель назад, оф. пред обещала разобраться, но до сих пор ни ответа, ни привета.
В чате и по телефону мне отвечали точно также.
Todes, добрый день. Этим вопросом занимаемся. Нужен ваш ИНН для примера. Укажите, пожалуйста, в ЛС.
Как только моя активность на форуме позволит отправлять личные сообщения, я обязательно напишут. Спасибо.
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Todes
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:35
Так а что уже. Рассрочки покращуют, осталось только 4% на бизнес-ланчи.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:35
bbc_80 написав: mephala написав:
Честно говоря у меня когнитивный диссонанс
допустим я купил днем 8го числа покупку и мне пришло предложение на рассрочку и я тут же согласился. все это произошло до конца дня 8го числа. Естественно такая покупка проведется уже 12го числа.
с одной стороны я пролетаю мимо рассрочки так какПо новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
но с другой стороны последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59
так все же отсечение идет по предложению рассрочки или проведению покупки по счету?
После 21.00 08.11.18 предложения рассрочки по старым условиям не придут. Подтвердить предложение нужно до 23.59 08.11.18
допустим. но в чем тогда смысл текста про проведение покупок с 09-11-2018г.?
ведь как я написал подтвердить рассрочку можно то и до 23.59 08.11.18 но ее проведение будет уже 9го и позже.
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mephala
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Додано: Вів 06 лис, 2018 18:45
mephala написав: bbc_80 написав: mephala написав:
Честно говоря у меня когнитивный диссонанс
допустим я купил днем 8го числа покупку и мне пришло предложение на рассрочку и я тут же согласился. все это произошло до конца дня 8го числа. Естественно такая покупка проведется уже 12го числа.
с одной стороны я пролетаю мимо рассрочки так какПо новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
но с другой стороны последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59
так все же отсечение идет по предложению рассрочки или проведению покупки по счету?
После 21.00 08.11.18 предложения рассрочки по старым условиям не придут. Подтвердить предложение нужно до 23.59 08.11.18
допустим. но в чем тогда смысл текста про проведение покупок с 09-11-2018г.?
ведь как я написал подтвердить рассрочку можно то и до 23.59 08.11.18 но ее проведение будет уже 9го и позже.
На этой ветке не хватает открытой группы бета-тестеров, вступительный взнос отсутствует, которые первые на себе испытают то что на первую РД комиссию 1,8% не берут. Если есть лимит в любом случае 8 числа покупайте и пробуйте, Ваша покупка принесет большую пользу даже если рассрочку дадут только на новых условиях)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: Вів 06 лис, 2018 19:30
Народ! А чё за фигня опять происходит? В МАБе какого-то черта изменилась настройка, какая из карт считается основной (причем основной стала кредитная). Когда пытаешься сделать перевод, то само собой в позиции "Звідки платимо" стоит кредитная карта. Это такой развод для невнимательных? Мало того, когда меняешь на другую карту, получаешь перед собой белый лист, т.е. все шаблоны становятся невидны. Меняешь обратно на кредитную - опа! - все шаблоны опять отображаются. Это только мне так повезло или у всех так?
P.S. Как уже заколебал этот горе-банк своими усовершенствованиями. С Форвардом два сапога пара.
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candidat
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