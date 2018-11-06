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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6344634563466347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:А чё за фигня опять происходит?

У меня в МАбе все норм, Ультра как была назначена по умолчанию так и дежурит

А вот в апликухе действительно постоянно подставляется кредитка. Причем даже если её сменить на др. карту, то случайно перелистнув страничку опять может установится кредитка. А при подтверждении оплаты отображается тока счет(прикольны такие циферки :mrgreen: ), без отображения самого названия и впомнить по-человечески чей это счет уже невозможно. Так и ходим по лезвию.
Я давно просил указывать именно название счета, а его номер мона и куданить в контекст спрятать :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 6344634563466347
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