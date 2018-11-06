У меня в МАбе все норм, Ультра как была назначена по умолчанию так и дежурит
А вот в апликухе действительно постоянно подставляется кредитка. Причем даже если её сменить на др. карту, то случайно перелистнув страничку опять может установится кредитка. А при подтверждении оплаты отображается тока счет(прикольны такие циферки ), без отображения самого названия и впомнить по-человечески чей это счет уже невозможно. Так и ходим по лезвию.
Я давно просил указывать именно название счета, а его номер мона и куданить в контекст спрятать