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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6344634563466347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:А чё за фигня опять происходит?

У меня в МАбе все норм, Ультра как была назначена по умолчанию так и дежурит

А вот в апликухе действительно постоянно подставляется кредитка. Причем даже если её сменить на др. карту, то случайно перелистнув страничку опять может установится кредитка. А при подтверждении оплаты отображается тока счет(прикольны такие циферки :mrgreen: ), без отображения самого названия и впомнить по-человечески чей это счет уже невозможно. Так и ходим по лезвию.
Я давно просил указывать именно название счета, а его номер мона и куданить в контекст спрятать :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:Народ! А чё за фигня опять происходит?

Оно все только усугубляется.За неделю уже третий раз блокируют вход в МАБ (последние полгода вход только с одного айпишника).По половине карт блокируют платежи на изипей (причем,по этим же картам такие же платежи проходили полгода со дня в день),по другому пулу карт аналогичные платежи проходят на ура.Звонишь,и каждый раз одни и те же байки о мошенническом сайте EASYPAY,только со скандалом удается эту блокировку убрать,но через пару дней опять то же самое.Попадаются,конечно,еще такие упоротые операторы,которые отправляют в отделение писать заявление.
Но вы здесь держитесь! #posternakmustdie
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:15

Re: Альфа-Банк

  _Slava_ написав:По половине карт блокируют платежи...

Мне вот разрешили отак выложить :)
Накатайте на бланке подобную заяву и занесите мажордому в отделение. Там поставят штампик, сфотьте и хай отправят по инстанции. Через 1..2ч должны отзвониться, шо принято к сведению. Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку и локи будут все реже и реже :mrgreen:
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... udocx.docx
Зображення

:lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:21

АКТУАЛЬНО

  anis написав:подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26

  anis написав:
  anis написав:подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC

Любые торговые mcc (всё, кроме манисендов, квазикеш, и т.п.). Операции в интернете подходят.
Подходят не все операции в МАБе. Точнее не скажу, т.к. для платежей использую сторонние сайты, а не МАБ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:28

  Вкладчик1234 написав:
  anis написав:
  anis написав:подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC

Любые торговые mcc (всё, кроме манисендов, квазикеш, и т.п.). Операции в интернете подходят.
Подходят не все операции в МАБе. Точнее не скажу, т.к. для платежей использую сторонние сайты, а не МАБ

коммуналка в Мабе считается?
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:32

  anis написав:коммуналка в Мабе считается?

воля и Укртелеком точно считаются
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:33

Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя :?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:00

  anis написав:
  anis написав:подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC

Если ваш оператор мобильной связи принимает платежи от 1 гривны, то 10*1 гривне через сайт оператора = 10 платежей = бесплатное обслуживание. Да и даже по 5 гривен соорудить 10 платежей очень просто. Так и живу с этой вашей Альфой не первый год :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:07

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
apollo
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