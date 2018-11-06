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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
candidat написав:
А чё за фигня опять происходит?
У меня в МАбе все норм, Ультра как была назначена по умолчанию так и дежурит
А вот в апликухе действительно постоянно подставляется кредитка. Причем даже если её сменить на др. карту, то случайно перелистнув страничку опять может установится кредитка. А при подтверждении оплаты отображается тока счет(прикольны такие циферки
), без отображения самого названия
и впомнить по-человечески чей это счет уже невозможно. Так и ходим по лезвию.
Я давно просил указывать именно название счета, а его номер мона и куданить в контекст спрятать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34
candidat написав:
Народ! А чё за фигня опять происходит?
Оно все только усугубляется.За неделю уже третий раз блокируют вход в МАБ (последние полгода вход только с одного айпишника).По половине карт блокируют платежи на изипей (причем,по этим же картам такие же платежи проходили полгода со дня в день),по другому пулу карт аналогичные платежи проходят на ура.Звонишь,и каждый раз одни и те же байки о мошенническом сайте EASYPAY,только со скандалом удается эту блокировку убрать,но через пару дней опять то же самое.Попадаются,конечно,еще такие упоротые операторы,которые отправляют в отделение писать заявление.
Но вы здесь держитесь! #posternakmustdie
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:15
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:21
anis написав:
подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
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anis
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26
anis написав: anis написав:
подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
Любые торговые mcc (всё, кроме манисендов, квазикеш, и т.п.). Операции в интернете подходят.
Подходят не все операции в МАБе. Точнее не скажу, т.к. для платежей использую сторонние сайты, а не МАБ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:28
Вкладчик1234 написав: anis написав: anis написав:
подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
Любые торговые mcc (всё, кроме манисендов, квазикеш, и т.п.). Операции в интернете подходят.
Подходят не все операции в МАБе. Точнее не скажу, т.к. для платежей использую сторонние сайты, а не МАБ
коммуналка в Мабе считается?
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anis
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:32
anis написав:
коммуналка в Мабе считается?
воля и Укртелеком точно считаются
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vollena71
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:33
Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:00
anis написав: anis написав:
подскажите по плате за обслуживание, от 10ти покупок 0 грн
Покупки любые могут быть или тоже есть правильные MCC
Если ваш оператор мобильной связи принимает платежи от 1 гривны, то 10*1 гривне через сайт оператора = 10 платежей = бесплатное обслуживание. Да и даже по 5 гривен соорудить 10 платежей очень просто. Так и живу с этой вашей Альфой не первый год
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:07
clientage написав:
Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
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