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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6346634763486349>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:34

  apollo написав:
  clientage написав:Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)

прорвемся :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:36

Re: Альфа-Банк

  Rainbow написав:Чет не вкурил я их КешЮ.

Вы все правильно вкурили
Завязывайте грызть орешки -- эт просто вынос мосХа от Алки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:50

  clk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlk, терміново відкривайте рахунок в ВТБ на 10 грн, може повезе нового погорільця відкрити. :)

Значит, пусть пишут "ніззя", тогда бегу в ВеТеБе открывать самый дешевый "счет"..)

со вчера 50 грн. и не факт что коза даст не налом а погорельца
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:52

  oleksiy_posternak написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак

Самое страшное, что я никогда не был программером.

P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.

Отправляйте Ваши e-mail адреса на alfa.mobile@alfabank.kiev.ua, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdie

Не позволяйте постернако-плякам творить зло!

виртуальный смузи гарантируешь?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:58

  clientage написав:
  _Slava_ написав:По половине карт блокируют платежи...

Мне вот разрешили отак выложить :)
Накатайте на бланке подобную заяву и занесите мажордому в отделение. Там поставят штампик, сфотьте и хай отправят по инстанции. Через 1..2ч должны отзвониться, шо принято к сведению. Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку и локи будут все реже и реже :mrgreen:
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... udocx.docx
Зображення

:lol: :lol:

Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:00

  apollo написав:
  clientage написав:Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)

Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:04

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.

И больше не лочили карту вот после подобной заявы?
Мне вот через 2..3дн опять залочили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:04

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  apollo написав:
  clientage написав:Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)

Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?
Это те лимиты, где нет разницы между операциями в торговой сети и интернете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:08

BBC написав:
  apollo написав:
  clientage написав:Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)

Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?

Нее, ну 3дс -- супер. Ток думаю, шо раньше весны Алка их не запустит :mrgreen:
А сумашедшая СБ будет изголяться над картами как тока сможет, шобы умыть руки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09

  clk написав:Третий раз спрашиваю...

Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями? https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf

Если да. То, перевыпуск возможен или нет?

И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.

P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".

Прошу ответить по существу...

и алё, Михальо! ссыль на пенсов расчлени!Дурепы за что деньги получают :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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