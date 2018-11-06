Альфа-Банк
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:34
apollo написав: clientage написав:
Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
прорвемся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:36
Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Вы все правильно вкурили
Завязывайте грызть орешки -- эт просто вынос мосХа от Алки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:50
clk написав: Квесторе_поверніться написав: Сlk
, терміново відкривайте рахунок в ВТБ на 10 грн, може повезе нового погорільця відкрити.
Значит, пусть пишут "ніззя", тогда бегу в ВеТеБе открывать самый дешевый "счет"..)
со вчера 50 грн. и не факт что коза даст не налом а погорельца
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:52
oleksiy_posternak написав: IMPRINTER написав: Козак-характерник
самое страшное, что Леша - это уже не Лёша тот про кого мы говорим и Пляка не Пляка.
- любой криворукий программер - постернак
Самое страшное, что я никогда не был программером.
P.S.: открыт набор в закрытую группу beta-пользователей на FB.
Участник данной группы будет первым узнавать о всех изменениях в digital-каналах, влиять на ход разработки, первым получать тестовые сборки Alfa-Mobile и наслаждаться новинками от Альфа-Банка.
Отправляйте Ваши e-mail адреса на
alfa.mobile@alfabank.kiev.ua
, вступительный взнос отсутствует.
В теме письма указывайте #posternakmustdie
Не позволяйте постернако-плякам творить зло!
виртуальный смузи гарантируешь?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:58
Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:00
apollo написав: clientage написав:
Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:04
BBC написав:
Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.
И больше не лочили карту вот после подобной заявы?
Мне вот через 2..3дн опять залочили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:04
BBC написав: apollo написав: clientage написав:
Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?
Это те лимиты, где нет разницы между операциями в торговой сети и интернете?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:08
BBC написав: apollo написав: clientage написав:
Потом при очередном локе мона будет уже ссылаться на эту писульку
вы реально понимаете, что ОЧЕНЬ зря такое подписали? Может стоило хотя-бы подождать запуска Альфой 3ДС? (Есть одна интересная и нехорошая статистика по ситуации с секьюрити карт Альфы)
Ві реально понимаете, что безопасностью легко все управляется легко в МАБе через лимиты и блокировку карты?
Нее, ну 3дс -- супер. Ток думаю, шо раньше весны Алка их не запустит
А сумашедшая СБ будет изголяться над картами как тока сможет, шобы умыть руки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09
clk написав:
Третий раз спрашиваю...
Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
Если да. То, перевыпуск возможен или нет?
И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.
P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".
Прошу ответить по существу...
и алё, Михальо! ссыль на пенсов расчлени!Дурепы за что деньги получают
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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