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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6346634763486349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Это те лимиты, где нет разницы между операциями в торговой сети и интернете?

А вы заведите ДВЕ допки: одну с тем лимитом для инета, другую - для ПОСов
Благо у кредиток допки нашару.
А для Пакетных есть ДохСейф
С Алкой нуна быть шибко изобретательным :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:22

  Rainbow написав:Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя :?

Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:23

  clientage написав:
  BBC написав:Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.

И больше не лочили карту вот после подобной заявы?
Мне вот через 2..3дн опять залочили :mrgreen:

Не не лочили. Карта в заяве была одна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:27

  M-Audio написав:
  Rainbow написав:Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя :?

Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.

А какой лимит по Максимум? Если кредитный, то у меня он 49900, достаточно :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46

  oleksiy_posternak написав:
Не позволяйте постернако-плякам творить зло!


Спасибо за кешью. По другому это говно из Укрсоца было не вывести.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03

  clientage написав:
  Rainbow написав:Чет не вкурил я их КешЮ.

Вы все правильно вкурили
Завязывайте грызть орешки -- эт просто вынос мосХа от Алки :)

зато как они пиаряться на этой стыдобе! почему не написать понятно доя клиентов х10=х5?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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