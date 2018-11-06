|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12
Faceless написав:
Это те лимиты, где нет разницы между операциями в торговой сети и интернете?
А вы заведите ДВЕ допки: одну с тем лимитом для инета, другую - для ПОСов
Благо у кредиток допки нашару.
А для Пакетных есть ДохСейф
С Алкой нуна быть шибко изобретательным
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26150
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2085 раз.
- Подякували: 2966 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:22
Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя
Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:23
clientage написав: BBC написав:
Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.
И больше не лочили карту вот после подобной заявы?
Мне вот через 2..3дн опять залочили
Не не лочили. Карта в заяве была одна.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13914
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1052 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:27
M-Audio написав: Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя
Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.
А какой лимит по Максимум? Если кредитный, то у меня он 49900, достаточно
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46
oleksiy_posternak написав:Не позволяйте постернако-плякам творить зло!
Спасибо за кешью. По другому это говно из Укрсоца было не вывести.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03
clientage написав: Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Вы все правильно вкурили
Завязывайте грызть орешки -- эт просто вынос мосХа от Алки
зато как они пиаряться на этой стыдобе! почему не написать понятно доя клиентов х10=х5?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2523
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13611
|2604518
|
|
|32428
|4015390
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5112
|828311
|
Вів 06 лис, 2018 20:33
sens
|