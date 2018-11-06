Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09
clk написав:
Третий раз спрашиваю...
Являются ли "Тарифи по пакету банківських послуг «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів" для банка стандартными условиями?
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
Если да. То, перевыпуск возможен или нет?
И что для Вас "старая карта" - это у которой заканчивается срок или тариф который не действует на текущий момент.
P.S. Конкретизируйте. Объявите клиентам все вариации и возможности перевыпуска карты "погорельца".
Прошу ответить по существу...
и алё, Михальо! ссыль на пенсов расчлени!Дурепы за что деньги получают
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:12
Faceless написав:
Это те лимиты, где нет разницы между операциями в торговой сети и интернете?
А вы заведите ДВЕ допки: одну с тем лимитом для инета, другую - для ПОСов
Благо у кредиток допки нашару.
А для Пакетных есть ДохСейф
С Алкой нуна быть шибко изобретательным
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:22
Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя
Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.
M-Audio
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:23
clientage написав: BBC написав:
Мой клинический случай СБ рассматривала неделю. Но все локи сняли.
И больше не лочили карту вот после подобной заявы?
Мне вот через 2..3дн опять залочили
Не не лочили. Карта в заяве была одна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:27
M-Audio написав: Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Выбрал категорию Кафе, пошел потратил 1 859,75 и получил 8 366 бонусов.
Это всего то 83,66 грн.. Смысл тогда платить ультрой, если есть Максимум, где постоянно 5%?! Или я не так считаю, или эти КешЮ на любителя
Правильно-правильно. Только Максимум есть не у всех, по ней есть лимит, а многие ещё принципиально не хотят в кредит.
А какой лимит по Максимум? Если кредитный, то у меня он 49900, достаточно
Rainbow
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46
oleksiy_posternak написав: Не позволяйте постернако-плякам творить зло!
Спасибо за кешью. По другому это говно из Укрсоца было не вывести.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03
clientage написав: Rainbow написав:
Чет не вкурил я их КешЮ.
Вы все правильно вкурили
Завязывайте грызть орешки -- эт просто вынос мосХа от Алки
зато как они пиаряться на этой стыдобе! почему не написать понятно доя клиентов х10=х5?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
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Додано: Сер 07 лис, 2018 06:45
Антифрод можно отключить и через КЦ.
Если необходимо через тас2ю прогнать, то этот факт надо указать отдельно. На тас2ю у аллы отдельный тумблер. И тогда без всяких лукапов, 3D-улетает с любых сайтов.
guntherhouse777
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:17
Десять блокировок за день по двум картам. Разблоктровали и снова блокировали за Портмоне. Видимо им надоело. Теперь пускает любую сумму. ТАС2У - по прежнему не пускает, но не блокируют.
lel
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:23
Что-то веб-МАБ как-то тормозит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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