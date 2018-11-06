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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27
Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
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la9
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:50
Скажите, а по Комфорту Погорельца 8 грн за смс снимается? И если "да" - то когда? В тарифах то есть, а вот по факту...https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
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la9
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- Повідомлень: 1170
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 34 раз.
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varlo
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