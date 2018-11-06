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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6347634863496350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27

Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
la9
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 02.07.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:50

Скажите, а по Комфорту Погорельца 8 грн за смс снимается? И если "да" - то когда? В тарифах то есть, а вот по факту...
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
la9
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 02.07.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6347634863496350
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