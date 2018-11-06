Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27
Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
la9
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:50
Скажите, а по Комфорту Погорельца 8 грн за смс снимается? И если "да" - то когда? В тарифах то есть, а вот по факту...
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
la9
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:09
la9 написав:
Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:17
clientage написав: la9 написав:
Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы
Превосходно, Ватсон! Превосходно! (с)
И через моню лучше не юзать?
la9
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:25
la9 написав:
И через...
та нидеее
причем седня может еще и работать, а завтра уже во фрод-листе славной СБ...
...да через полчаса внесут как увидят более 1.5 операций с одного экка
я б вааще не светил тут никакие тропинки, бо там клинический случай уже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:28
la9 написав: clientage написав: la9 написав:
Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы
Превосходно, Ватсон! Превосходно! (с)
И через моню лучше не юзать?
Та шо там через Моню, даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:32
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
t-step
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34
t-step написав:
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34
t-step написав:
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
Вчера оформил 4 . Скорее всего последние.
lel
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:37
Фантом написав:
даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.
При оплате через ВОГ- и ОККО-Пэй не нуна выбирать "заправить до полного", т.к. Алка не умеет правильно делать возврат заблокир. суммы
лучше указывать точное число литров или грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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