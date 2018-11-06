RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6348634963506351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:27

Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?
la9
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 02.07.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:50

Скажите, а по Комфорту Погорельца 8 грн за смс снимается? И если "да" - то когда? В тарифах то есть, а вот по факту...
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs_comfort-05.11.18.pdf
la9
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 02.07.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:09

  la9 написав:Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?

вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26155
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2967 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:17

  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?

вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы :mrgreen:

Превосходно, Ватсон! Превосходно! (с)

И через моню лучше не юзать?
la9
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 02.07.09
Подякував: 188 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:25

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:И через...

та нидеее
причем седня может еще и работать, а завтра уже во фрод-листе славной СБ...
...да через полчаса внесут как увидят более 1.5 операций с одного экка
я б вааще не светил тут никакие тропинки, бо там клинический случай уже :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26155
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2967 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:28

  la9 написав:
  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги! В свете сообщений о блокировании карт, можете пояснить, вкратце, в каких сервисах Не стоит пользоваться дебетками Аллы?

вииизде, де вам приспичило оплатить через инет от 1000грн
особенно через Портмоне или Изю или через чужие р2р-сервисы :mrgreen:

Превосходно, Ватсон! Превосходно! (с)

И через моню лучше не юзать?


Та шо там через Моню, даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 18.05.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:32

Re: Альфа-Банк

Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
t-step
 
Повідомлень: 537
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34

  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?

+1
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 24.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34

  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?

Вчера оформил 4 . Скорее всего последние.
lel
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 10.12.13
Подякував: 831 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:37

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.

При оплате через ВОГ- и ОККО-Пэй не нуна выбирать "заправить до полного", т.к. Алка не умеет правильно делать возврат заблокир. суммы :( лучше указывать точное число литров или грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26155
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2967 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6348634963506351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, Aps, Boundless, IGNAT, slasva, varlo, Vatsyk, vitaliy1111, vollena71, wig і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1363, 1364, 1365
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13646 2608516
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 11:15
varlo
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 970, 971, 972
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9714 1873170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 11:08
Ukrsotsbank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3241, 3242, 3243
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32429 4016070
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 11:03
Support BForward

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.