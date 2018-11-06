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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6348634963506351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:42

  clientage написав:
  Фантом написав:даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.

При оплате через ВОГ- и ОККО-Пэй не нуна выбирать "заправить до полного", т.к. Алка не умеет правильно делать возврат заблокир. суммы :( лучше указывать точное число литров или грн.

Кстати УкрСоц это делал без проблем, но это уже не важно. Кобрендинговой карты у меня нет. Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
А у Симы проблем с возвратом блокированных сумм и отмороженным антифродом нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:48

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.

Да вы шоо? :shock:
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн :mrgreen:
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:56

Максимку оставить на питание.
А вот Конект? Мож, на новую сменять? Хотя, я так и не понял, куда потом засунуть тревел-баллы.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03

  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?


сарказм он

По просьбам клиентофф смена срока раздрочки була временно отключона, так как часто глючила :)

Но ваше мнение очень важно для нас, поэтому мы ее скоро починим.

Скорее всего 10го ноября.

сарказм офф
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:04

  wig написав:Максимку оставить на питание.
А вот Конект? Мож, на новую сменять? Хотя, я так и не понял, куда потом засунуть тревел-баллы.

Я так понял шо там будет что-то типа кеш ю.
Там в доке указан список МСС, покупки по которым можно будет закомпенсировать бонусами.

Кстати 5% - это акция до конца года, потом будет 3%
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:06

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.

А що покращили, бо провтикав, останні місяці якось не юзалась?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:25

Рассрочки будут с комиссией.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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