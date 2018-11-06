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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:42
clientage написав: Фантом написав:
даже платить кобрендовой воговской картой Карбон, в приложении WOG опасно для ваших денег.
При оплате через ВОГ- и ОККО-Пэй не нуна выбирать "заправить до полного", т.к. Алка не умеет правильно делать возврат заблокир. суммы
лучше указывать точное число литров или грн.
Кстати УкрСоц это делал без проблем, но это уже не важно. Кобрендинговой карты у меня нет. Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
А у Симы проблем с возвратом блокированных сумм и отмороженным антифродом нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:48
Фантом написав:
Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
Да вы шоо?
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:56
Максимку оставить на питание.
А вот Конект? Мож, на новую сменять? Хотя, я так и не понял, куда потом засунуть тревел-баллы.
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wig
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03
t-step написав:
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
сарказм он
По просьбам клиентофф смена срока раздрочки була временно отключона, так как часто глючила
Но ваше мнение очень важно для нас, поэтому мы ее скоро починим.
Скорее всего 10го ноября.
сарказм офф
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curiousobro
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:04
wig написав:
Максимку оставить на питание.
А вот Конект? Мож, на новую сменять? Хотя, я так и не понял, куда потом засунуть тревел-баллы.
Я так понял шо там будет что-то типа кеш ю.
Там в доке указан список МСС, покупки по которым можно будет закомпенсировать бонусами.
Кстати 5% - это акция до конца года, потом будет 3%
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:06
Фантом написав:
Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
А що покращили, бо провтикав, останні місяці якось не юзалась?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:25
Рассрочки будут с комиссией.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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