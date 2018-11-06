От чего же? Постернак получают свои 6% сразу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:00
От чего же? Постернак получают свои 6% сразу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:12
Re: Альфа-Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:21
который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий.
вот смотрите.
лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком.
если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю.
один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно.
при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь.
плюс, какой-никакой кэшбэк.
не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок.
ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:23
Re: Альфа-Банк
Думаю, шо с таким нашим горячим обсуждением, вернут и комисс за инициализацию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:24
Re: Альфа-Банк
Таки доплачивали кеш-бек.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:28
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:29
Yuri_T
Если вас устраивает льготный период в 30 дней, кредитки Альфы - для вас единственный свет в окошке и вам не интересны рассрочки, то не стоит думать, что такого же мнения и все остальные...
P.S. Некоторые и за годовые рассрочки банку платили 6%, а это не совсем бесплатно...
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:30
я понимаю, что шара объемов не имеет, но не прикрученные хотелки, в наше время, выглядят смехотворно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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