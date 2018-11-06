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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:00

  mephala написав:тю. так щас кред лимит нуна забивать по максу. они сами себе яму выкопали
От чего же? Постернак получают свои 6% сразу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10

  J написав:
  Мизантрóп написав:
  Mutabor написав:Пакет послуг Комфорт ФГВФО
кто-то всех путает))
старая
Зображення

"Пакет послуг Комфорт ФГВФО" - перевыпускается
"Карта для виплат від ФГВФО" - Перевыпуск возможен только на Comfort cо стандартными условиями.

Добрый день. Да, верно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:10

  clientage написав:
  Фантом написав:Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.

Да вы шоо? :shock:
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн :mrgreen:
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер 8)

А шо, рассрочек на 2 мес (до 2 РД), разве не будет безкомиссионных?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:12

Re: Альфа-Банк

  demichh написав:А шо, рассрочек на 2 мес (до 2 РД), разве не будет безкомиссионных?
Нужны тестеры.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:21

  clientage написав:
  Фантом написав:Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.

Да вы шоо? :shock:
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн :mrgreen:
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер 8)

который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий.
вот смотрите.
лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком.
если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю.
один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно.
при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь.
плюс, какой-никакой кэшбэк.

не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок.
ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:23

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Нужны тестеры.

Думаю, шо с таким нашим горячим обсуждением, вернут и комисс за инициализацию :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:24

Re: Альфа-Банк

  Yuri_T написав:ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.
Таки доплачивали кеш-бек.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:28

  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?

Гарячка говорит, что у них сегодня массовый сбой и технические трудности. Обещают все сделать "до завтра" (т.е. сегодня?) :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:29

Yuri_T
Если вас устраивает льготный период в 30 дней, кредитки Альфы - для вас единственный свет в окошке и вам не интересны рассрочки, то не стоит думать, что такого же мнения и все остальные... :?

P.S. Некоторые и за годовые рассрочки банку платили 6%, а это не совсем бесплатно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:30

  BBC написав:
  Yuri_T написав:ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.
Таки доплачивали кеш-бек.

я понимаю, что шара объемов не имеет, но не прикрученные хотелки, в наше время, выглядят смехотворно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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