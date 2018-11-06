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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

  Vorlon написав:Yuri_T
Если вас устраивает льготный период в 30 дней, кредитки Альфы - для вас единственный свет в окошке и вам не интересны рассрочки, то не стоит думать, что такого же мнения и все остальные... :?

P.S. Некоторые и за годовые рассрочки банку платили 6%, а это не совсем бесплатно...

потому я и спрашиваю о сути претензий.

свет в окошке не у меня.
а у тех, кому нужны среднесрочные рассрочки.
если мне не хватает бюджета для жизни, то стараюсь немного отключать хотелку и секвестировать расходы.

не совсем бесплатно, говорите?
хм, вы отдадите банку гривну под 6%? нет? может потому, что посчитаете стоимость денег немного заниженной?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:37

  Yuri_T написав:который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий.
вот смотрите.
лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком.
если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю.
один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно.
при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь.
плюс, какой-никакой кэшбэк.

не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок.
ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.

Мы не ноем, мы обсуждаем теперь уже непривлекательность Максимки по сравнению с Б5, Виикой, Моней или даже Білявкою.. Хотяя Максимум Голд даже какую-то награду то получил, а вот его наследничек -- просто канул в...
Но все супер, вы нам подходите :lol:
А шобы не платить 60грн вы д.б. не тока очень внимательны, но и обладать некими тайными знаниями :shock: например, какая у вас была кредзадолженность вне рассрочек за прошлый(не текущий!) РП -- ведь эти данные вы не получите просто так :)
Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда! Даже когда не пользовались картой целый месяц, но месяц назад до этого еще пользовались 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:40

clientage
Только проблема в том, что Б5 получить намного сложнее чем Максимку.
А так да - если сравнить теоретически то Б5 лучше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ы обсуждаем теперь уже непривлекательность Максимки по сравнению с Б5, Виикой

Ну чтобы обсуждать непривлекательность, нужно сначала получить лимит у жадного комсомольца :) А это оказывается совершенно нетривиальная задача :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:42

Завистник из фондовой и недвижной ветки пришёл сюда позлорадствовать.
Там уже плохо кормят, и старый волк пришёл разорять наш уютный пикничок?
Тут рыбы уже нет. Ворочайте бетон и мурные ЦБ на здоровье :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:43

  Yuri_T написав:потому я и спрашиваю о сути претензий.


Не в обиду, но в школе вы явно пропускали уроки математики, если спрашиваете о сути :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45

  clientage написав:Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда!

даже если так, мой профит от пользования услугой перекрывает такие существенные, с вашей точки зрения, потери.
8300 гривен на сберегательном депо под 10% перекроют месячное обслуживание карты.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 07 лис, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:46

Пані Алла кохає більше за всіх козака. :P Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки. Моні, Тасі нервово палять бамбук в сторінці. :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:48

  Вкладчик1234 написав:Завистник из фондовой и недвижной ветки пришёл сюда позлорадствовать.
Там уже плохо кормят, и старый волк пришёл разорять наш уютный пикничок?

нормально там кормят.
ждём 13 декабря, аукцион по Центрэнерго и оферту нового мажора на выкуп акций.
и не позлорадствовать, а уточнить.
теперь стало понятнее :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:48

  Yuri_T написав:
  clientage написав:Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда!

даже если так, мой профит от пользования услугой перекрывает такие существенные, с вашей точки зрения, потери.
830 гривен на сберегательном депо под 10% перекроют месячное обслуживание карты.

Научите где открыть депо под 10% в МЕСЯЦ
Щось мені з ТАС "щастить"
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