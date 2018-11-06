Додано: Сер 07 лис, 2018 12:37

Yuri_T написав: который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий.

вот смотрите.

лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком.

если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю.

один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно.

при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь.

плюс, какой-никакой кэшбэк.



не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок.

ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное. который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий.вот смотрите.лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком.если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю.один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно.при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь.плюс, какой-никакой кэшбэк.не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок.ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.

Мы не ноем, мы обсуждаем теперь уже непривлекательность Максимки по сравнению с Б5, Виикой, Моней или даже Білявкою.. Хотяя Максимум Голд даже какую-то награду то получил, а вот его наследничек -- просто канул в...Но все супер, вы нам подходитеА шобы не платить 60грн вы д.б. не тока очень внимательны, но и обладать некими тайными знанияминапример, какая у вас была кредзадолженность вне рассрочек за прошлый(не текущий!) РП -- ведь эти данные вы не получите просто такТ.е. вы теперь будете платить 60грн всегда! Даже когда не пользовались картой целый месяц, но месяц назад до этого еще пользовались