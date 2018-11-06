Vorlon написав:Yuri_T Если вас устраивает льготный период в 30 дней, кредитки Альфы - для вас единственный свет в окошке и вам не интересны рассрочки, то не стоит думать, что такого же мнения и все остальные...
P.S. Некоторые и за годовые рассрочки банку платили 6%, а это не совсем бесплатно...
потому я и спрашиваю о сути претензий.
свет в окошке не у меня. а у тех, кому нужны среднесрочные рассрочки. если мне не хватает бюджета для жизни, то стараюсь немного отключать хотелку и секвестировать расходы.
не совсем бесплатно, говорите? хм, вы отдадите банку гривну под 6%? нет? может потому, что посчитаете стоимость денег немного заниженной?
Yuri_T написав:который месяц читаю ваши (и не только ваши) стоны на ветке, и никак не могу понять в чем суть претензий. вот смотрите. лично у меня две кредитки, макси. совокупный лимит 105 килогривен. понятно, что не использую целиком. если я в адеквате, трезвый, не во всех тяжких и в состоянии поставить напоминалку в телефон, то расчетные даты не пропускаю. один раз, от невнимательности, заплатил лишние 60 грн. за обслуживание. плюс 15 ежемесячно. при этом, нужную для будущего расчета сумму предварительно закладываю на сберегательный и получаю 10% годовых. рассрочками не пользуюсь. плюс, какой-никакой кэшбэк.
не знаю, чего еще желать для обслуживания своих бытовых покупок. ноете как дети избалованные, имхо. ай-ай, рассрочки им убрали шаровые. а должны были еще и доплачивать, наверное.
Мы не ноем, мы обсуждаем теперь уже непривлекательность Максимки по сравнению с Б5, Виикой, Моней или даже Білявкою.. Хотяя Максимум Голд даже какую-то награду то получил, а вот его наследничек -- просто канул в... Но все супер, вы нам подходите А шобы не платить 60грн вы д.б. не тока очень внимательны, но и обладать некими тайными знаниями например, какая у вас была кредзадолженность вне рассрочек за прошлый(не текущий!) РП -- ведь эти данные вы не получите просто так Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда! Даже когда не пользовались картой целый месяц, но месяц назад до этого еще пользовались
Пані Алла кохає більше за всіх козака. Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки. Моні, Тасі нервово палять бамбук в сторінці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!