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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:49
curiousobro написав: Yuri_T написав:
потому я и спрашиваю о сути претензий.
Не в обиду, но в школе вы явно пропускали уроки математики, если спрашиваете о сути
Фондовый и бетонный жирок уже проелся. И Yuri_T
пришёл сюда "по сути" изливать жёлчь на форумчан, которые эффективно пользовались простыми финансовыми инструментами, пока он фиксил убытки в фондЕ и бетоне(?).
И злорадство по поводу ухудшения условий для других форумчан - для него мелкая, но отдушина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:51
BBC написав:
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Научите где открыть депо под 10% в МЕСЯЦ
ноль пропустил
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:56
mephala написав:clientage
Только проблема в том, что Б5 получить намного сложнее чем Максимку.
А так да - если сравнить теоретически то Б5 лучше.
В моём списке предпочтений Максимка теперь на последнем месте!!
И это не смотря на то, шо еще год назад я всем своим друзякам тока Максимку и советовал. А теперь этим друзякам про 60грн рассказываю. Писец
Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи
Максимка
Хочу заметить, шо у ни одной их этих кредиток НЕТ абонки за СМС-инфо. Ну кроме Альфы с пуш-отмазкой
ПС. Для ХИ-клиетнофф, то бишь свинорылов разговор отдельный
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 07 лис, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:57
Вкладчик1234 написав:
Фондовый и бетонный жирок уже проелся.
думайте, что хотите.
с подачи двух истеричек ветка превратилась в собрание каких-то не удовлетворённых мелочных любителей бесконечной шары.
я спокойно пользуюсь кредитками, безналичными платежами, дебетными и валютными картами и т.д., при этом, несу минимум расходов на обслуживание.
а вы страдайте дальше от "ухудшения условий".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:04
Козак-характерник написав:
...і 6% на аптеки.
и что, Вован, теперь ты бабулям, которых в Дельту возил, покупаешь лекарства со скидкой 3%?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06
Yuri_T написав: clientage написав:
Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда!
даже если так, мой профит от пользования услугой перекрывает такие существенные, с вашей точки зрения, потери.
8300 гривен на сберегательном депо под 10% перекроют месячное обслуживание карты.
В случае не погашение в РД эти 8300 принесут вам на сберегательном ≈45 грн , что не перекроет комиссию.
А рассрочки которые прикрыли принесли бы ≈180 и без всяких плат за рко при этом.
Да и мы без этого конечно переживем.
Но почему бы об этом не поговорить нынче?
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Aps
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:12
не приходят смс по мабу !
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:13
Aps написав:
В случае не погашение в РД эти 8300 принесут вам на сберегательном ≈45 грн , что не перекроет комиссию.
55, с учетом налогов.
если тело увеличим до 9000, то перекроют все 60.
но не в этом дело.
я действительно считаю стоимость обслуживания не значительной.
если для кого-то такая сумма даёт дыру в бюджете семьи, то мои искренние извинения и дружеские пожелания зарабатывать больше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:15
Yuri_T написав: Вкладчик1234 написав:
Фондовый и бетонный жирок уже проелся.
думайте, что хотите.
с подачи двух истеричек ветка превратилась в собрание каких-то не удовлетворённых мелочных любителей бесконечной шары.
я спокойно пользуюсь кредитками, безналичными платежами, дебетными и валютными картами и т.д., при этом, несу минимум расходов на обслуживание.
а вы страдайте дальше от "ухудшения условий".
Дилетантам трудно понять, почему возмущаются посетители ресторана, когда им два года подавали устриц, а теперь по этой цене только гамбургер... ему, невзыскательному едоку, достаточно подтянут поясок и начать давиться булкой с котлетой
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:17
IMPRINTER написав:
не приходят смс по мабу !
Есть такое дело - уже телефон перегрузил, руки помыл, как ещё пошаманить?
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