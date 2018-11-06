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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6352635363546355>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:49

  curiousobro написав:
  Yuri_T написав:потому я и спрашиваю о сути претензий.


Не в обиду, но в школе вы явно пропускали уроки математики, если спрашиваете о сути :)


Фондовый и бетонный жирок уже проелся. И Yuri_T пришёл сюда "по сути" изливать жёлчь на форумчан, которые эффективно пользовались простыми финансовыми инструментами, пока он фиксил убытки в фондЕ и бетоне(?).

И злорадство по поводу ухудшения условий для других форумчан - для него мелкая, но отдушина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:51

  BBC написав:[
Научите где открыть депо под 10% в МЕСЯЦ

ноль пропустил :oops:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:56

  mephala написав:clientage
Только проблема в том, что Б5 получить намного сложнее чем Максимку.
А так да - если сравнить теоретически то Б5 лучше.

В моём списке предпочтений Максимка теперь на последнем месте!!
И это не смотря на то, шо еще год назад я всем своим друзякам тока Максимку и советовал. А теперь этим друзякам про 60грн рассказываю. Писец :mrgreen:
Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи
Максимка
Хочу заметить, шо у ни одной их этих кредиток НЕТ абонки за СМС-инфо. Ну кроме Альфы с пуш-отмазкой :mrgreen:

ПС. Для ХИ-клиетнофф, то бишь свинорылов разговор отдельный 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 07 лис, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:57

  Вкладчик1234 написав:Фондовый и бетонный жирок уже проелся.

думайте, что хотите.
с подачи двух истеричек ветка превратилась в собрание каких-то не удовлетворённых мелочных любителей бесконечной шары.
я спокойно пользуюсь кредитками, безналичными платежами, дебетными и валютными картами и т.д., при этом, несу минимум расходов на обслуживание.
а вы страдайте дальше от "ухудшения условий".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:04

  Козак-характерник написав:...і 6% на аптеки.

и что, Вован, теперь ты бабулям, которых в Дельту возил, покупаешь лекарства со скидкой 3%? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:06

  Yuri_T написав:
  clientage написав:Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда!

даже если так, мой профит от пользования услугой перекрывает такие существенные, с вашей точки зрения, потери.
8300 гривен на сберегательном депо под 10% перекроют месячное обслуживание карты.


В случае не погашение в РД эти 8300 принесут вам на сберегательном ≈45 грн , что не перекроет комиссию.
А рассрочки которые прикрыли принесли бы ≈180 и без всяких плат за рко при этом.
Да и мы без этого конечно переживем.
Но почему бы об этом не поговорить нынче? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:12

не приходят смс по мабу !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:13

  Aps написав:
В случае не погашение в РД эти 8300 принесут вам на сберегательном ≈45 грн , что не перекроет комиссию.

55, с учетом налогов.
если тело увеличим до 9000, то перекроют все 60.
но не в этом дело.
я действительно считаю стоимость обслуживания не значительной.
если для кого-то такая сумма даёт дыру в бюджете семьи, то мои искренние извинения и дружеские пожелания зарабатывать больше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:15

  Yuri_T написав:
  Вкладчик1234 написав:Фондовый и бетонный жирок уже проелся.

думайте, что хотите.
с подачи двух истеричек ветка превратилась в собрание каких-то не удовлетворённых мелочных любителей бесконечной шары.
я спокойно пользуюсь кредитками, безналичными платежами, дебетными и валютными картами и т.д., при этом, несу минимум расходов на обслуживание.
а вы страдайте дальше от "ухудшения условий".

Дилетантам трудно понять, почему возмущаются посетители ресторана, когда им два года подавали устриц, а теперь по этой цене только гамбургер... ему, невзыскательному едоку, достаточно подтянут поясок и начать давиться булкой с котлетой
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:17

  IMPRINTER написав:не приходят смс по мабу !

Есть такое дело - уже телефон перегрузил, руки помыл, как ещё пошаманить?
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