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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:51
Stringer написав:IMPRINTER
На тас тоже самое, а на ощад летают
укрєксим аналогично !
видать один и тот же подрядчик
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:52
Тоже стоял в очереди на смс, минут 5-10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:53
V2 написав:
Шановна Alfa_Bank!
Прокоментуйте, будь ласка!
V2 написав:
Шановна Alfa_Bank
!
Бонусів кеш'ю більше 100 грн. (144 грн.). Значна частина з них сформувалась в результаті міграції з "Укрсоца".
Намагаюсь використати за покупку на суму майже 2000 грн. - видає інформацію про необхідність накопичення ще бонусів.
Покупка вже проведена по рахунку.
Як правильно користуватись даними бонусами, щоб вони списались з рахунку?
29.10.2018 р. покупка провелась по рахунку.
07.11.2018 р. все ще недостатньо бонусів
У Вас покупка на 2000 грн, а бонусів на 144 грн. Частково повернути за покупку не можна.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:58
mustbe написав: cdj2 написав:
Vorlon написав:[quote="4489307:Flamingo"]В подобных случаях пользую КоКо
Который вечером не поможет. А вечер - это после 18-ти, не так ли?
Есть ещё один. И он кстати ночью работает.
Речь идёт про Доходную ?
Но если её пополнить по тропинке в пятницу вечером - проценты начнут капать не раньше понедельника, разве нет ?[/quote]Речь не о ней.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:00
Все, поезд ушёл, а мы на перроне нах
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:04
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
хотел бы уточнить ответ офпреда. Виктории тоже на заметку =)
после перевыпуска карты слетают настройки лимитов.
лимит на покупки стает:
сумма: 9999999999.99
количество: 999
лимит на снятие налички тоже изменился но как то странно - сумма снятия на 300 грн больше чем вообще кредлимит. да и количество снятий увеличилось но не до 999.
вообщем бардак полный. вспомнил что кто то жаловался и решил зайти проверить. как оказалось правильно кто то жаловался но банк так и не посчитал нужным исправить этот баг.
Новая карта=новые лимиты.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09
clientage написав:
Т.е. вы теперь будете платить 60грн всегда! Даже когда не пользовались картой целый месяц, но месяц назад до этого еще пользовались
+100500.
Прикро зізнаватись, але саме так і я попав
.
Картка була виведена в 0, заборгованості не було. І нежданчик в 60 грн. за неуважність, що були витрати в попередньому місяці.
Тобто, треба було докинути кілька копійок, не дивлячись на те, що вони підуть в позитивний залишок.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:10
Козак-характерник написав:
У Вас покупка на 2000 грн, а бонусів на 144 грн. Частково повернути за покупку не можна.
Тобто, покупка має бути 1 в 1?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:12
V2 написав: Козак-характерник написав:
У Вас покупка на 2000 грн, а бонусів на 144 грн. Частково повернути за покупку не можна.
Тобто, покупка має бути 1 в 1?
Учитывайте, что на эту покупку ещё начислят орешки, которые надо будет списать - калькулятор в помощь
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:14
Козак-характерник написав:
Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.
Що за кредитка?
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