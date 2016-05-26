не тяни колись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:19
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28
...вот только круасаны еще с кофами и осталось попить с использованием их карті...остальное в топку , кредитка превратилась в скребок для лобовухи )
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30
...да уж.. якобы банк , а ведут себя как замусоленный ломбард с подворотни...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36
Re: Альфа-Банк
Пришла смс за 12-58
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:41
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:51
Рассрочка на 3 мес.
UPD: Пару минут назад гарячка сказала, что вместо 3-мес. рассрочки надо оформить рассрочку на 6 мес., комиссию обещают вернуть (по созданной гарячкой заявке)
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