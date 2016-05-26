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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6354635563566357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:19

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.


Що за кредитка?


не тяни колись ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28

  clientage написав:
  Фантом написав:Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.

Да вы шоо? :shock:
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн :mrgreen:
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер 8)

...вот только круасаны еще с кофами и осталось попить с использованием их карті...остальное в топку , кредитка превратилась в скребок для лобовухи )
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30

  curiousobro написав:
  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?


сарказм он

По просьбам клиентофф смена срока раздрочки була временно отключона, так как часто глючила :)

Но ваше мнение очень важно для нас, поэтому мы ее скоро починим.

Скорее всего 10го ноября.

сарказм офф

...да уж.. якобы банк , а ведут себя как замусоленный ломбард с подворотни...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36

Re: Альфа-Банк

Пришла смс за 12-58
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:41

  v57 написав:
  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.


Що за кредитка?


не тяни колись ;)


Наверняка зарефинансил мамыну максимку на таськин набор вика+пенсионка :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:51

Рассрочка на 3 мес.

UPD: Пару минут назад гарячка сказала, что вместо 3-мес. рассрочки надо оформить рассрочку на 6 мес., комиссию обещают вернуть (по созданной гарячкой заявке) :shock:
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