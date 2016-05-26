|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:19
V2 написав: Козак-характерник написав:
Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.
Що за кредитка?
не тяни колись
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1908
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28
clientage написав: Фантом написав:
Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
Да вы шоо?
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер
...вот только круасаны еще с кофами и осталось попить с использованием их карті...остальное в топку , кредитка превратилась в скребок для лобовухи )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6955
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30
curiousobro написав: t-step написав:
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
сарказм он
По просьбам клиентофф смена срока раздрочки була временно отключона, так как часто глючила
Но ваше мнение очень важно для нас, поэтому мы ее скоро починим.
Скорее всего 10го ноября.
сарказм офф
...да уж.. якобы банк , а ведут себя как замусоленный ломбард с подворотни...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6955
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36
Пришла смс за 12-58
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8218
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:41
v57 написав: V2 написав: Козак-характерник написав:
Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.
Що за кредитка?
не тяни колись
Наверняка зарефинансил мамыну максимку на таськин набор вика+пенсионка
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт
, Avatar
, Cler
, Google Adsense [Bot], slasva
, vollena71
, хуторянка
, КУБ
, Квесторе_поверніться
, потерпевший
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32439
|4016507
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13705
|2611743
|
Сер 07 лис, 2018 14:54
Cler
|
|79
|11391
|
|