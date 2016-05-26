|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:19
V2 написав: Козак-характерник написав:
Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.
Що за кредитка?
не тяни колись
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1908
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28
clientage написав: Фантом написав:
Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
Да вы шоо?
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер
...вот только круасаны еще с кофами и осталось попить с использованием их карті...остальное в топку , кредитка превратилась в скребок для лобовухи )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6955
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30
curiousobro написав: t-step написав:
Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?
сарказм он
По просьбам клиентофф смена срока раздрочки була временно отключона, так как часто глючила
Но ваше мнение очень важно для нас, поэтому мы ее скоро починим.
Скорее всего 10го ноября.
сарказм офф
...да уж.. якобы банк , а ведут себя как замусоленный ломбард с подворотни...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6955
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:36
Пришла смс за 12-58
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8211
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 1131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:41
v57 написав: V2 написав: Козак-характерник написав:
Бо дала кредитку з повноцінним грейсом до 55 днів і кешбеком 3% на продукти і 6% на аптеки.
Що за кредитка?
не тяни колись
Наверняка зарефинансил мамыну максимку на таськин набор вика+пенсионка
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:08
-VICTOR- написав: clientage написав: Фантом написав:
Максимум с 9.11 становится совсем неинтересной.
Да вы шоо?
Тут же шикарный кредлимит и грейс... 30дн
необязательные страховки и КБ до 5% на... кофе и круасан или чизбургер
...вот только круасаны еще с кофами и осталось попить с использованием их карті...остальное в топку , кредитка превратилась в скребок для лобовухи )
скоро год как скребу
коллега
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2460
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:19
mephala написав: Vorlon написав:mephala
Почему - в самом первом ответе было, что можно и 8-го в 23:59 отправить, если по карте нет причин, которые помешают сразу отправить предложение на рассрочку (то есть покупка в Украине и на карте нет собственных средств).
неее. сказано же что все проведения с 09-11-2018 попадают уже под новые условия рассрочки. так шо согласие на рассрочку 8-го в 23:59 походу не прокатит так как проведение будет уже 9-го и позже.
Уважаемый офиц.представитель, прокомментируйте пожалуйста!
Ваш предыдущий комментарий остается в силе?
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?
8 ноября в 23:59?
Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.
Или что-то изменилось?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
-
pharus
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:21
V2 написав: Козак-характерник написав:
У Вас покупка на 2000 грн, а бонусів на 144 грн. Частково повернути за покупку не можна.
Тобто, покупка має бути 1 в 1?
Сума бонусів повинна перебільшувати суму покупки. Або щоб бонусів вистачало на покриття покупки з урахуванням наЛОХу.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25599
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1654 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
clientage написав:
Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи
Почему Б5 так низко в рейтинге?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13696
|2613370
|
Сер 07 лис, 2018 16:19
varlo
|
|80
|11484
|
|
|32440
|4016726
|
|