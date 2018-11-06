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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:29
Козак-характерник написав: V2 написав: Козак-характерник написав:
У Вас покупка на 2000 грн, а бонусів на 144 грн. Частково повернути за покупку не можна.
Тобто, покупка має бути 1 в 1?
Сума бонусів повинна перебільшувати суму покупки. Або щоб бонусів вистачало на покриття покупки з урахуванням наЛОХу.
Якщо бонусів більше покупки - невикористана частина згорає чи залишається?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:31
V2 остается
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:32
V2 залишається.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:39
Yuri_T написав:
я действительно считаю стоимость обслуживания не значительной.
Это нарушение Кодекса Свинорыла.
Если так рассуждать, то и кешбэк тоже не является существенной частью дохода, поэтому зачем за ним гоняться? Позиция тоже имеет право на жизнь, тут уж каждому своё. Ну если уж вы внутренне признаёте для себя ценность даже небольших денег (которые, впрочем, могут оказаться и сравнимы с бабушкиной пенсией), то не станете разбрасываться комиссией, в случае реальной возможности её избежать.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:52
Тут просто абсолютно разный подход:
- Кто-то заморозил 8300 и отбил несчастные 60грн комиса (которые при наличии мозга вполне можно было бы и не платить). И считает как он круто поимел банк.
- А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.
Каждому своё...
А смски тормозят у многих, Алла тут не при чём.
Как минимум - Алла, Эксим, Сурки
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:54
Stringer, Козак-характерник, дякую, Друзі!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:06
pharus написав: mephala написав: Vorlon написав:mephala
Почему - в самом первом ответе было, что можно и 8-го в 23:59 отправить, если по карте нет причин, которые помешают сразу отправить предложение на рассрочку (то есть покупка в Украине и на карте нет собственных средств).
неее. сказано же что все проведения с 09-11-2018 попадают уже под новые условия рассрочки. так шо согласие на рассрочку 8-го в 23:59 походу не прокатит так как проведение будет уже 9-го и позже.
Уважаемый офиц.представитель, прокомментируйте пожалуйста!
Ваш предыдущий комментарий остается в силе?
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Правильное уточнение: когда последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране?
8 ноября в 23:59?
Vorlon, да, верно, последний момент подачи запроса на рассрочку по старым правилам, включая непроведённые операции в нашей стране - 08.11 до 23:59.
Или что-то изменилось?
Добрый вечер. Ничего не изменилось. «Покупки с датой проведения с 09.11.18» имеется в виду дата выполнения покупки, а не списания суммы покупки со счета карты.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:13
Шановна Alfa_Bank !
Пропозиція на розстрочку за покупку на іноземному сайті має прийти після проведення покупки по рахунку?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:14
mustbe написав:
А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.
Ви крутий свинорил!
Є до чого прагнути
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:17
mustbe написав:
Тут просто абсолютно разный подход:
- Кто-то заморозил 8300 и отбил несчастные 60грн комиса (которые при наличии мозга вполне можно было бы и не платить). И считает как он круто поимел банк.
- А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.
Каждому своё...
А смски тормозят у многих, Алла тут не при чём.
Как минимум - Алла, Эксим, Сурки
у кого сумма гашения перед биллингом овер 7К вообще не должен задумываться про такой вопрос как гасить задолженность или нет что бы избежать РКО.
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