V2 написав:Пропозиція на розстрочку за покупку на іноземному сайті має прийти після проведення покупки по рахунку?
Например, при покупке на заморско-витаминном маркете iherb предложение рассрочки от Альфы прошлой зимой приходило моментально, как будто это покупка в украинском магазине, а где-то к концу весны смс с предложением рассрочки стали приходить по факту отгрузки заказа (=проведения по счету), т.е. через 2-3 дня после даты покупки PS: кто не в курсе, в чем цимус айхерба - при заказе от 60 баксов посылку из Штатов отправляют бесплатно, получение на Новой Почте через 10-14 дней (иногда даже за 7-8 дней доставляют), в итоге цена лучше, чем у наших перекупов, сроки доставки не намного дольше, а сомнений в качестве пищевых добавок 0. Плюс плюшки в виде кэшбека (МСС кошерный продуктовый), рассрочки, бонусы лояльности самого айхерба и всякие там черные пятницы, годовщины брендов и т.п.
Востаннє редагувалось pharus в Сер 07 лис, 2018 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
M-Audio написав:Ну если уж вы внутренне признаёте для себя ценность даже небольших денег (которые, впрочем, могут оказаться и сравнимы с бабушкиной пенсией), то не станете разбрасываться комиссией, в случае реальной возможности её избежать.
само собой. кэшбэк - спасибо, отсутствие комиссии - спасибо, но, при этом, не вижу катастрофы пару раз в году заплатить банку комиссию стоимостью 2 чашки кофе.
mustbe написав:Тут просто абсолютно разный подход: - Кто-то заморозил 8300 и отбил несчастные 60грн комиса (которые при наличии мозга вполне можно было бы и не платить). И считает как он круто поимел банк. - А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.
Каждому своё...
а кто-то не читает начало дискуссии и делает выводы. это тоже подход.