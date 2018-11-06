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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6356635763586359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:56

  V2 написав:Пропозиція на розстрочку за покупку на іноземному сайті має прийти після проведення покупки по рахунку?
Например, при покупке на заморско-витаминном маркете iherb предложение рассрочки от Альфы прошлой зимой приходило моментально, как будто это покупка в украинском магазине, а где-то к концу весны смс с предложением рассрочки стали приходить по факту отгрузки заказа (=проведения по счету), т.е. через 2-3 дня после даты покупки
PS: кто не в курсе, в чем цимус айхерба - при заказе от 60 баксов посылку из Штатов отправляют бесплатно, получение на Новой Почте через 10-14 дней (иногда даже за 7-8 дней доставляют), в итоге цена лучше, чем у наших перекупов, сроки доставки не намного дольше, а сомнений в качестве пищевых добавок 0. Плюс плюшки в виде кэшбека (МСС кошерный продуктовый), рассрочки, бонусы лояльности самого айхерба и всякие там черные пятницы, годовщины брендов и т.п. ;)
Востаннє редагувалось pharus в Сер 07 лис, 2018 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:16

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:у кого сумма гашения перед биллингом овер 7К вообще не должен задумываться про такой вопрос как гасить задолженность или нет что бы избежать РКО.
Это если РКО 60 грн, а не 3,5% от задолжености.
P.S. А когда заедут бонусы ЭКО?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:33

  Avatar написав:
  t-step написав:Альфа,коли запрацює розстрочка трьохмісячна?

Гарячка говорит, что у них сегодня массовый сбой и технические трудности. Обещают все сделать "до завтра" (т.е. сегодня?) :)
Кто тестил сегодня после обеда - воз и ныне там, или уже прикрутили как надо?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:47

  M-Audio написав:Ну если уж вы внутренне признаёте для себя ценность даже небольших денег (которые, впрочем, могут оказаться и сравнимы с бабушкиной пенсией), то не станете разбрасываться комиссией, в случае реальной возможности её избежать.

само собой.
кэшбэк - спасибо, отсутствие комиссии - спасибо, но, при этом, не вижу катастрофы пару раз в году заплатить банку комиссию стоимостью 2 чашки кофе.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:49

  mustbe написав:Тут просто абсолютно разный подход:
- Кто-то заморозил 8300 и отбил несчастные 60грн комиса (которые при наличии мозга вполне можно было бы и не платить). И считает как он круто поимел банк.
- А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.

Каждому своё...

а кто-то не читает начало дискуссии и делает выводы.
это тоже подход.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:51

Дякую, шановний pharus !
Саме там і купував 8)
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