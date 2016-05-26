Додано: Сер 07 лис, 2018 23:14

Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?



Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.



Уже который раз к ряду сегодня блокнули дебетовую карту за P2P перевод. У уже даже в курсе этого фокуса и сразу вслед перевода делаю 1 грн на дохсейф, чтобы убедиться что счет в блокировке и надо напрячь поддержку на разбан.



И теперь опять стопнули операцию на АЗС по Карбону. Прошлый ответ поддержки "попробуйте в другой раз и в другом месте" меня не устроил, и - чудо - в этот раз теплая линия смогла позволить мне таки заправить машину.



Я вот чего понять не могу. Это какие-то тактичные сигналы от банка, что не надо их картами пользоваться, или что-то другое.