Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?
Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.
Уже который раз к ряду сегодня блокнули дебетовую карту за P2P перевод. У уже даже в курсе этого фокуса и сразу вслед перевода делаю 1 грн на дохсейф, чтобы убедиться что счет в блокировке и надо напрячь поддержку на разбан.
И теперь опять стопнули операцию на АЗС по Карбону. Прошлый ответ поддержки "попробуйте в другой раз и в другом месте" меня не устроил, и - чудо - в этот раз теплая линия смогла позволить мне таки заправить машину.
Я вот чего понять не могу. Это какие-то тактичные сигналы от банка, что не надо их картами пользоваться, или что-то другое.
Если я правильно понял причину, в МАБе невозможно оформить перевод, если не активирована карта, привязанная к счету. По крайней мере, не хотело отправлять, а как активировал, так стало возможно отправить. Только непонятно, какая связь? Карта - это ж кусок пластика, а деньги должны со счета отправляться. Почему неактивированная карта мешает отправлять переводы?
Маразм крепчает. Так переживают за безопасность, что блокируют регистрацию карты в Мастеркад Больше!!! Горячка говорит, что это операция повышенного риска!!! Врали два дня, то смс не работает, то тех.проблемы. А сегодня всю правду выложили. Вообщем немного сканадла и открыли доступ на 20 минут для операции. Чудаки.