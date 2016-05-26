RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6357635863596360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:14

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?

Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.

Уже который раз к ряду сегодня блокнули дебетовую карту за P2P перевод. У уже даже в курсе этого фокуса и сразу вслед перевода делаю 1 грн на дохсейф, чтобы убедиться что счет в блокировке и надо напрячь поддержку на разбан.

И теперь опять стопнули операцию на АЗС по Карбону. Прошлый ответ поддержки "попробуйте в другой раз и в другом месте" меня не устроил, и - чудо - в этот раз теплая линия смогла позволить мне таки заправить машину.

Я вот чего понять не могу. Это какие-то тактичные сигналы от банка, что не надо их картами пользоваться, или что-то другое.
Esq
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 18.08.06
Подякував: 408 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:03

  guntherhouse777 написав:
  V2 написав:
  mustbe написав:А кто-то считает, что если хотя бы 5к в месяц не насвинячил => неудачный месяц.


Ви крутий свинорил! 8)
Є до чого прагнути ;)

У меня товарищ в октябре 7К насвинячил

лимон потратил?
J
 
Повідомлень: 4115
З нами з: 19.01.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:10

J,
Оперирует 10К
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3658
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:20

Re: Альфа-Банк

пуши не приходят, в приложение не зайти, оплата не проходит. Не банк а сказка )))
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 06:28

Если я правильно понял причину, в МАБе невозможно оформить перевод, если не активирована карта, привязанная к счету. По крайней мере, не хотело отправлять, а как активировал, так стало возможно отправить. Только непонятно, какая связь? Карта - это ж кусок пластика, а деньги должны со счета отправляться. Почему неактивированная карта мешает отправлять переводы?
candidat
 
Повідомлень: 464
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 06:44

Маразм крепчает.
Так переживают за безопасность, что блокируют регистрацию карты в Мастеркад Больше!!!
Горячка говорит, что это операция повышенного риска!!!
Врали два дня, то смс не работает, то тех.проблемы. А сегодня всю правду выложили.
Вообщем немного сканадла и открыли доступ на 20 минут для операции.
Чудаки.
anikola13
 
Повідомлень: 510
З нами з: 08.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 08:45

Сейчас новым клиентам банка полный интернет-банкинг сразу активируется после получения пакета Комфорт или могут быть варианты? А то несколько лет назад там целая процедура была...
Vorlon
 
Повідомлень: 6096
З нами з: 14.06.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:33

Re: Альфа-Банк

В МАБ пускает или это только мне "повезло" ?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6357635863596360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Aps, vagrant_84, varlo, Vorlon, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1374, 1375, 1376
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13756 2619271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 09:25
Andreww
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3244, 3245, 3246
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32454 4018106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 07:59
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
82 11748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 05:52
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.