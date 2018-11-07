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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6359636063616362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:44

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:У меня товарищ в октябре 7К насвинячил

Ого!Так он у вас свин 80го лэвэла)? Крутяк!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:45

  Esq написав:Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?

Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.

Уже который раз к ряду сегодня блокнули дебетовую карту за P2P перевод. У уже даже в курсе этого фокуса и сразу вслед перевода делаю 1 грн на дохсейф, чтобы убедиться что счет в блокировке и надо напрячь поддержку на разбан.

И теперь опять стопнули операцию на АЗС по Карбону. Прошлый ответ поддержки "попробуйте в другой раз и в другом месте" меня не устроил, и - чудо - в этот раз теплая линия смогла позволить мне таки заправить машину.

Я вот чего понять не могу. Это какие-то тактичные сигналы от банка, что не надо их картами пользоваться, или что-то другое.

Доброе утро. Этим вопросом занимаются. Пока не могу сказать сроки решения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:49

ощадный

у меня какойто бред с пополнением кредитки с ощадного.
в 7-15 подтвержденная операция, денег до сих пор нет. горячка сказала в 11 посмотреть ппц
Жена с 9-30 колядует у магазина, ждет когда деньги будут на карте. нет слов
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:53

Новая дебетка не подвязывалась в МастеКард Больше, код не приходил. Продиктовали код в КЦ... ))
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:09

Re: Альфа-Банк

На три сегодняшние транзакции по Комфорту, ни одного пуша или сообщения в Вайбер. Чтобы убедиться в успешности,пришлось трижды заходить в МАБ.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:16

почитал отзывы на минфине.

Мне кажется что школота получает полную информацию про карт клиентов и таким образом платит этими картами по всему миру.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:19

  proftpd66 написав:почитал отзывы на минфине.

Мне кажется что школота получает полную информацию про карт клиентов и таким образом платит этими картами по всему миру.

Какому миру? Тут скоро за платежи в МАБе карты лочить начнут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:35

Alfa_Bank
Ещё раз спрошу - новому клиенту банка при получении пакетной карты Комфорт как-то надо акцентировать внимание на полноценной работе интернет-банкинга или всё само-собой начнёт работать автоматом?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:39

  candidat написав:Народ! А чё за фигня опять происходит? В МАБе какого-то черта изменилась настройка, какая из карт считается основной (причем основной стала кредитная). Когда пытаешься сделать перевод, то само собой в позиции "Звідки платимо" стоит кредитная карта. Это такой развод для невнимательных? Мало того, когда меняешь на другую карту, получаешь перед собой белый лист, т.е. все шаблоны становятся невидны. Меняешь обратно на кредитную - опа! - все шаблоны опять отображаются. Это только мне так повезло или у всех так?
P.S. Как уже заколебал этот горе-банк своими усовершенствованиями. С Форвардом два сапога пара.

candidat, доброе утро. Нужно рассматривать ваш запрос индивидуально. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:40

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank
Сегодня уже 4-й раз блокируют МАБ.
Звоню разблокируют. При следующем входе опять блок.
Сколько надо раз позвонить что бы перестали морочить голову клиенту?
Aps
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