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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6359636063616362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:59

Рассрочка

Приходит СМС на рассрочку.
Вместо ссылки - китайские иероглифы.

Не мытьем, так катанием блочат смену сроков
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:09

  romanauscas написав:у меня какойто бред с пополнением кредитки с ощадного.
в 7-15 подтвержденная операция, денег до сих пор нет. горячка сказала в 11 посмотреть ппц
Жена с 9-30 колядует у магазина, ждет когда деньги будут на карте. нет слов


Кто-то сегодня успешно пополнял с Ощадного? Или это только у меня такая проблема с этой операцией?
4 часа идут :!:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:18

У меня одного что-ли (почти) всё работает? Сообщения приходят, оплата на сайтах и в магазинах проходит, предложения по рассрочкам приходят, даже срок нормально меняется. Правда, одна рассрочка с 6 числа очікує підтвердження, но 3 дня ещё не прошло всё же. А ещё одну буквально сегодня "запросил", заявка принята, никаких проблем с доставкой сообщений. Вот в МАБ ещё не заходил, может, хоть там не работает? :-)

А серьёзно, подскажите, почту на ccd@alfabank.kiev.ua кто-нибудь читает/отвечает? Ибо в чате ничего решить невозможно, он обрывается на полуслове. Голосом звонить тоже не хочу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25

  romanauscas написав:
  romanauscas написав:у меня какойто бред с пополнением кредитки с ощадного.
в 7-15 подтвержденная операция, денег до сих пор нет. горячка сказала в 11 посмотреть ппц
Жена с 9-30 колядует у магазина, ждет когда деньги будут на карте. нет слов


Кто-то сегодня успешно пополнял с Ощадного? Или это только у меня такая проблема с этой операцией?
4 часа идут :!:


Добрый день! (надеюсь)
Нет, не только у Вас. Сегодня в 7:24 бросил немного денег со Сбера на Ультру, надо было несколько платежей сделать (к счастью, не горящих).
До сих пор денег нет.
Позвонил на ГЛ, юноша меня успокоил "могут идти до суток".
Наверно, пусть жена Ваша домой идет, не мерзнет...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:26

Уважаемый представитель банка!
Прокомментируйте, пожалуйста, проблему с пополнением карт (разных) со Сберегательного счета.
Когда будет решен вопрос и, главное, с чем это связано?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 22.02.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 460 раз.
 
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