Приходит СМС на рассрочку.
Вместо ссылки - китайские иероглифы.
Не мытьем, так катанием блочат смену сроков
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:59
Рассрочка
Приходит СМС на рассрочку.
Вместо ссылки - китайские иероглифы.
Не мытьем, так катанием блочат смену сроков
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:09
Кто-то сегодня успешно пополнял с Ощадного? Или это только у меня такая проблема с этой операцией?
4 часа идут
ВВХ - ПНХ!
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:18
У меня одного что-ли (почти) всё работает? Сообщения приходят, оплата на сайтах и в магазинах проходит, предложения по рассрочкам приходят, даже срок нормально меняется. Правда, одна рассрочка с 6 числа очікує підтвердження, но 3 дня ещё не прошло всё же. А ещё одну буквально сегодня "запросил", заявка принята, никаких проблем с доставкой сообщений. Вот в МАБ ещё не заходил, может, хоть там не работает?
А серьёзно, подскажите, почту на ccd@alfabank.kiev.ua кто-нибудь читает/отвечает? Ибо в чате ничего решить невозможно, он обрывается на полуслове. Голосом звонить тоже не хочу.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25
Добрый день! (надеюсь)
Нет, не только у Вас. Сегодня в 7:24 бросил немного денег со Сбера на Ультру, надо было несколько платежей сделать (к счастью, не горящих).
До сих пор денег нет.
Позвонил на ГЛ, юноша меня успокоил "могут идти до суток".
Наверно, пусть жена Ваша домой идет, не мерзнет...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:26
Уважаемый представитель банка!
Прокомментируйте, пожалуйста, проблему с пополнением карт (разных) со Сберегательного счета.
Когда будет решен вопрос и, главное, с чем это связано?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02
12:02 - пополнения со Сбера на Ультру еще нет.
Прошло почти 5 часов.
P.S. Интересно, у кого-то ж сегодня РД по Максимуму есть... Как прошли пополнения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:14
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:32
Re: Альфа-Банк
Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:37
Позвонил очередной раз. КЦ разблокировал.
Сразу не заходил. Сделал паузу.
Пытаюсь зайти "Доступ заблокований"
Т.е. разблокировка от КЦ, то филькина грамота получается.
Где-то поставили галочку и МАБ блочится по новой.
Видать это уже фирменный стиль банка по нововнедрениям.
Альфа банк что делать подскажите?
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:50
Re: Альфа-Банк
Коллеги, кто оплачивал визейр картой, гляньте плиз - когда они списывают?
А то походу я с рассрочкой пролетаю
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