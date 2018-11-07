Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать? Спасибо!
Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.
Спасибо, отправила ЛС.
Уважаемый представитель! Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!
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otg написав:Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?
В этом месяце совсем ничего делать не надо. Это у Вас будет по рассрочке только первая РД и в нее ничего не происходит. До 24 ДЕКАБРЯ - вам на всякий случай надо будет кинуть карту страховочную гривну. А первую часть Вашей рассрочки Вам надо будет погасить аж до 18 января 2019. Раньше по этой рассрочке ничего гасить не надо.
А мне закрыть пару Сберов никак не могут. Надеюсь на после 15-ти, а то буду очень ЗОЛ. Мне они в другом месте очень нужны СЕГОДНЯ. Какой для этого регламент счаз? А для частичного снятия со Сбера? Почините срочно!
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