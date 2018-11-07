RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6360636163626363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

  Искатель написав:Как прошли пополнения?
Никак пока. 12-51 - утренняя электричка еще не пришла... :(
Asdушный
 
Повідомлень: 209
З нами з: 03.12.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:58

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Вопрос к официальному представителю
Установлены супербонусы на продукты, т.е. *4, до 30.10 все работало (речь идет об октябре). Вчера (31.10) совершила покупку продуктов в Экомаркете на 312 грн, а бонусов зачислилось только 156 вместо 614! Оставила заявку в колл-центре, обещали разобраться. Как выяснилось, проблема не только у меня: проверила бонусы отца, у него та же история (за покупку 31.10 у него зачислено как обычные бонусы, а не супербонусы). Хотелось бы получить ответ от Вас. Может, проблема в том, что был конец месяца? Или? Ну, и как ее решать?
Спасибо!

Annet_, добрый вечер. Пока о такой проблеме не слышала. Укажите номер счета в ЛС, буду выяснять.

Спасибо, отправила ЛС.

Уважаемый представитель!
Я до сих пор (уже неделю!) жду от Вас ответа по данному вопросу. Сегодня еще раз переслала сообщение Вам в ЛС. Дайте, пожалуйста, хоть какой-то ответ!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 293
З нами з: 29.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:00

  otg написав:Прошу пояснить, ни как не могу разобраться. Договор оформлен 24.10 Совершил покупку 28.10 и сразу же отправил смс на оформлении рассрочки, пришло подтверждение рассрочки. Теперь объясните я должен пополнить карту до 23.11? Или после 23.11 наступает для меня рассчетный период?

В этом месяце совсем ничего делать не надо. Это у Вас будет по рассрочке только первая РД и в нее ничего не происходит.
До 24 ДЕКАБРЯ - вам на всякий случай надо будет кинуть карту страховочную гривну. А первую часть Вашей рассрочки Вам надо будет погасить аж до 18 января 2019. Раньше по этой рассрочке ничего гасить не надо.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:06

13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.

Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 22.02.16
Подякував: 262 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15

Re: Альфа-Банк

Не вернулись на карту средства с закончившегося сегодня депозита. В поддержке говорят о сбое в системе. Обещают в течении дня зачислить.
Востаннє редагувалось tarask в Чет 08 лис, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
tarask
 
Повідомлень: 170
З нами з: 24.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15

Re: Альфа-Банк

А мне закрыть пару Сберов никак не могут. Надеюсь на после 15-ти, а то буду очень ЗОЛ. Мне они в другом месте очень нужны СЕГОДНЯ. Какой для этого регламент счаз? А для частичного снятия со Сбера? Почините срочно!
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:21

Re: Альфа-Банк

Кто пользуется СУПЕРбонусна програма від Альфа-Банку Україна https://cashuclub.com.ua/ как бонусы превращаются в гривни в этой программе, как вообще сама по себе эта программа, по ссылке смотрел faq, там видел запись, что 100% стоимости покупки идет на бонусный счет, выгодно, на первый взгляд?
finfen
 
Повідомлень: 144
З нами з: 18.05.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6360636163626363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, allaliu, Banki, Boundless, Ferlakur, J, lel, octopus, osya1964, root, unlock, varlo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3245, 3246, 3247
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32463 4018769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 13:22
Boundless
ВТБ Банк 1 ... 1375, 1376, 1377
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13767 2621133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 13:20
varlo
Идея Банк 1 ... 1549, 1550, 1551
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15501 2210275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 13:06
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13768)
08.11.2018 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.