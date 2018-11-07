Додано: Чет 08 лис, 2018 13:15

А мне закрыть пару Сберов никак не могут. Надеюсь на после 15-ти, а то буду очень ЗОЛ. Мне они в другом месте очень нужны СЕГОДНЯ. Какой для этого регламент счаз? А для частичного снятия со Сбера? Почините срочно!

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