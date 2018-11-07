Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58
Stringer написав:
Коллеги, кто оплачивал визейр картой, гляньте плиз - когда они списывают?
А то походу я с рассрочкой пролетаю
см.
viewtopic.php?p=4301187#p4301187
но это было тада
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:02
clientage написав: wig написав: clientage написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4180842#p4180842
Если выбрать бакс, дешевле всего получалось?
тада мне в евро понравилось
28.08.2017 31.08.2017 Покупка (Wizz Air Hu V7SMMS_2DE(),
http://wizzai
, HUN,MCC 4511) - 2 967,89
- 96,99 EUR
Аж на третий день...
точно пролетел
Stringer
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:10
14:10 - Утренняя электричка? Не, не проезжала...
Asdушный
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:12
tarask написав:
Не вернулись на карту средства с закончившегося сегодня депозита. В поддержке говорят о сбое в системе. Обещают в течение дня зачислить.
Аналогічно - дєнег нєт ...
maxprofit
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:15
Искатель написав:
13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.
Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.
Це Альфа, дєтка.
Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день
maxprofit
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:17
Vorlon написав: clientage написав:
Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи
Почему Б5 так низко в рейтинге?
патамуша новичку её оч. тяжко получить с лимитом
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:21
Esq написав:
Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?
Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.
пошлите их на...
Security Day!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:23
maxprofit написав: Искатель написав:
13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.
Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.
Це Альфа, дєтка.
Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день
зачислят сёдняшним днём, но отобразят после 19:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27
maxprofit написав: Искатель написав:
13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.
Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.
Це Альфа, дєтка.
Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день
Я в курсе
И никогда не гашусь в последний день: ни здесь, ни в Привате, ни в Моне или ТАСе. "Мне за народ обидно" (да простят меня авторы чудесного фильма за то, что изменил одно слово).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:30
V2 написав: finfen написав:
Кто пользуется СУПЕРбонусна програма від Альфа-Банку Україна
https://cashuclub.com.ua/
как бонусы превращаются в гривни в этой программе, как вообще сама по себе эта программа, по ссылке смотрел faq, там видел запись, что 100% стоимости покупки идет на бонусный счет, выгодно, на первый взгляд?
Заплутано, не зручно, не вигідно, якщо є кредитки інших банків з кеш-беком!
Формула нарахування: 2 витрачені грн = 1 бонус + супербонуси (якщо їх так можна назвати) на 2 категорії.
этот кэшью вообще не выгоден если есть любая кредитка.
за месяц капает 1% на депозите. какой дурик придумал что люди поведуться на 0,5% я вообще не понимаю при наличии на рынке карт с грейсом до 62 дней.
разве что те, кто принципиально не юзает кредитки.
mephala
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