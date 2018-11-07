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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6362636363646365>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58

  Stringer написав:Коллеги, кто оплачивал визейр картой, гляньте плиз - когда они списывают?
А то походу я с рассрочкой пролетаю :-(

см. viewtopic.php?p=4301187#p4301187
но это было тада
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:02

  clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4180842#p4180842

Если выбрать бакс, дешевле всего получалось?

тада мне в евро понравилось :)
28.08.2017 31.08.2017 Покупка (Wizz Air Hu V7SMMS_2DE(), http://wizzai, HUN,MCC 4511) - 2 967,89
- 96,99 EUR

Аж на третий день... :cry: точно пролетел
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:10

14:10 - Утренняя электричка? Не, не проезжала... :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:12

  tarask написав:Не вернулись на карту средства с закончившегося сегодня депозита. В поддержке говорят о сбое в системе. Обещают в течение дня зачислить.

Аналогічно - дєнег нєт ... :evil:
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:15

  Искатель написав:13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.

Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.


Це Альфа, дєтка. :) Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:17

  Vorlon написав:
  clientage написав:Для новичков советую кредитки с КБ, в порядке падения приоритета:
от Мони
Білявка от Идеи
ЭКО от Альфы (последнее счастье, но на любителя Эко)
Б5(Виика) от Таськи

Почему Б5 так низко в рейтинге? :?

патамуша новичку её оч. тяжко получить с лимитом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:21

Re: Альфа-Банк

  Esq написав:Альфа банк, вы там собираетесь приводить в чувства свой фрод-мониторинг?

Там у вас кто-то совершенно невменяемый вошел в должность.

пошлите их на... Security Day! :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:23

  maxprofit написав:
  Искатель написав:13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.

Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.


Це Альфа, дєтка. :) Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день

зачислят сёдняшним днём, но отобразят после 19:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27

  maxprofit написав:
  Искатель написав:13:06
Уже почти 6 часов идет пополнение со Сберсчета на Ультру.
Судя по молчанию офпреда, проблема есть, и они ее побороть не могут.

Очень интересно, как они будут компенсировать (и будут ли) тем, кто сегодня погашает задолженность по кредиткам в РД.


Це Альфа, дєтка. :) Не Моня чи Приват - тут не можна гаситися в останній день


Я в курсе :) И никогда не гашусь в последний день: ни здесь, ни в Привате, ни в Моне или ТАСе. "Мне за народ обидно" (да простят меня авторы чудесного фильма за то, что изменил одно слово).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:30

  V2 написав:
  finfen написав:Кто пользуется СУПЕРбонусна програма від Альфа-Банку Україна https://cashuclub.com.ua/ как бонусы превращаются в гривни в этой программе, как вообще сама по себе эта программа, по ссылке смотрел faq, там видел запись, что 100% стоимости покупки идет на бонусный счет, выгодно, на первый взгляд?


Заплутано, не зручно, не вигідно, якщо є кредитки інших банків з кеш-беком!
Формула нарахування: 2 витрачені грн = 1 бонус + супербонуси (якщо їх так можна назвати) на 2 категорії.

этот кэшью вообще не выгоден если есть любая кредитка.
за месяц капает 1% на депозите. какой дурик придумал что люди поведуться на 0,5% я вообще не понимаю при наличии на рынке карт с грейсом до 62 дней.
разве что те, кто принципиально не юзает кредитки.
mephala
 
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